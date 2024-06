El Tribunal Suprem eximeix a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria del pagament de 25 milions per l'anul·lació del PAI de Porxinos

El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va absoldre l'any passat a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria del pagament de 25 milions d'euros a Litoral de l'Est per l'anul·lació del programa d'actuació integrada (PAI) de Porxinos i imposa a la part recurrent a abonar 2.000 euros en concepte de les costes processals.

La decisió de l'alt tribunal ratifica el que un altre acte del TSJ valencià va afirmar al setembre del passat any 2023 en el qual s'eximia a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a abonar a la citada empresa, constituïda en el seu moment per l'equip del València Club de Futbol, després d'anul·lar-se per part dels tribunals el pla urbanístic a través del qual es pretenia construir una ciutat esportiva, 2.700 vivendes, finques de 6 altures i un camp de golf en Porxinos.

L'última de les sentències es remunta a la que el TSJ valencià emetia al setembre de 2023 i que eximia a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria del pagament al València de 25 milions d'euros com a indemnització per l'anul·lació del citat programa urbanístic en una zona d'alt valor ecològic, inclòs actualment en el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Túria.

El València va recórrer davant el Tribunal Suprem la sentència prèvia del TSJ valencià però l'alt tribunal “inadmet el tràmit” en incomplir les exigències contingudes en l'ordenament jurídic sobre aquest tema en considerar “falta de fonamentació suficient de la concurrència del supòsit contingut en l'article 88.3 a del LJCA” sense que s'haja justificat el pressupost perquè “esta sala haja de realitzar cap matisació, precisió o concreció”.

A més, els magistrats ponents del Tribunal Suprem adduïxen en la seua sentència una “manca d'interés cassacional objectiu en els termes en els quals ha sigut preparat el recurs, donat el marcat casuisme que presidix les qüestions suscitades, vinculades als aspectes circumstanciats del plet” i, per això, fixa les citades costes processals a la part recurrent en el procés judicial.

Cal recordar que el procés judicial té el seu origen en el conveni urbanístic que es va firmar l'any 2005 entre l'Ajuntament de Riba-roja de Túria governat en aquell moment pel Partit Popular i l'empresa que va constituir sobre aquest tema pel València Club de Futbol per a aprovar el PAI de Porxinos a canvi de 20 milions d'euros que va donar a les arques municipals per a escometre diverses obres i projectes municipals com a compensació. Mentres el Partit Popular va votar en el ple a favor del projecte, tant el PSPV com Esquerra Unida van votar en contra d'este.

No obstant això, les diverses sentències i parts dispositives judicials s'han encarregat d'anul·lar totes les actuacions que s'han adoptat sobre aquest tema la primera fallada de les quals es remunta a l'any 2013 quan el Tribunal Superior de Justícia, ratificada posteriorment pel Suprem, declarava nuls els plans parcials i l'homologació del projecte urbanístic per absència de suficients recursos hídrics i falta de concurrència i publicitat en el tràmit després d'una denúncia presentada per la Plataforma Salvem Porxinos.

Les decisions judicials constaten repetidament una falta de respecte a les condicions que imposava la declaració d'impacte ambiental respecte del paratge confrontant de les Rodanes i, al mateix temps, subratllen que l'adjudicació de la urbanització que es va tramitar en el seu moment es va dur a terme “a dit i sense l'oferta pública” com recorre l'ordenament urbanístic existent sobre aquest tema.

L'empresa Litoral de l'Est va renunciar, també, l'any 2014 a les indemnitzacions econòmiques per l'anul·lació del PAI a canvi d'una posterior tramitació per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria d'un nou programa urbanístic com així es va fer, però que, posteriorment, va ser rebutjat per la Generalitat Valenciana en adduir un important impacte ambiental. Per això, el València va demandar a l'Ajuntament de Riba-roja a pagar 25 milions d'euros com a indemnització però que, sengles sentències, han avalat l'actuació municipal, primer el TSJ valencià i ara el Tribunal Suprem.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem “enterra definitivament una època molt fosca del Partit Popular en la qual la cultura del pelotazo ràpid s'imposava com a forma de vida però que gràcies als partits polítics, entitats ecologistes i la societat civil en el seu conjunt vam poder parar malgrat titllar-nos d'anti valencians però al final la justícia s'ha imposat ja que aquell pla urbanístic hauria destrossat la Vall de Porxinos”.

Raga ha subratllat que el València Club de Futbol “està per damunt de les actuacions que en el seu moment van realitzar els seus dirigents i que els va permetre obtindre un pelotazo urbanístic de més de 130 milions d'euros a costa de tots els nostres veïns; per sort, la cultura del pelotazo i la corrupció estan molt lluny de l'actuació actual d'este ajuntament en la qual l'interés general està per damunt de qualsevol altre aspecte”.