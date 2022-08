Unanimitat a Vila-real per a reclamar al Ministeri que soterre la via del ferrocarril per a impulsar el desenvolupament econòmic i urbanístic

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals la proposta d'Alcaldia per a emprendre el soterrament de la via del ferrocarril al seu pas per la ciutat. La petició s'elevarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat amb la finalitat d'aprofitar el “moment històric” per la possibilitat d'optar als fons de la Unió Europea, a través dels Projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a fer realitat el projecte.

De fet, l'alcalde de la ciutat, José Benlloch -qui ha agraït el suport de tots els grups municipals- ha subratllat la urgència de plantejar en aquest moment la sol·licitud perquè “Europa no espera” i “és moment que Vila-real lidere i faça un pas avant perquè aquesta obra s'incloga en les inversions en infraestructures ferroviàries dels pròxims anys”. En aquest sentit, el regidor de Territori, Emilio M. Obiol, també ha advertit que la viabilitat d'aquest ambiciós projecte “es podria emmarcar en les inversions del Corredor Mediterrani, en el marc dels plans que es financen amb fons europeus” pel que “com més prompte millor comencem un treball de reivindicació social, abans podrem tindre èxit i estic segur que en uns anys serà una realitat”. Com a arguments centrals per a reivindicar el soterrament de la barrera que suposa el traçat del ferrocarril al llarg de 2,5 quilòmetres, Obiol ha destacat que la via resta oportunitats de desenvolupament i de creixement sostenible i ordenat per a fer realitat el projecte de la nova Vila-real del segle XXI, a més d'ocasionar greus problemes d'inundabilitat i un evident risc ambiental. Així mateix, la proposta alerta que la ciutat de Vila-real té “el mateix dret” que altres ciutats de la província i la Comunitat Valenciana de comptar amb un traçat ferroviari soterrat.

Finalment, Obiol ha subratllat que “el soterrament de les vies serà bo per a Vila-real i també per al futur port sec del sector ceràmic que està previst construir en el sud de la ciutat”, a més de que suposaria “una oportunitat d'eliminar l'actual passarel·la elevada que comunica les vies en l'estació i que no és una infraestructura digna per a la ciutat”, en paraules de l'alcalde. “Som la segona ciutat de la província, amb 400 indústries, 1.000 comerços, i la 15a ciutat de la Comunitat Valenciana, amb el que això suposa d'aportació a la renda de la Comunitat i d'Espanya”, incideix Benlloch, qui apel·la al “moment històric” per a reclamar aquest projecte.