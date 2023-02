La Universitat de València obrirà una seu a Sagunt

L’Ajuntament de Sagunt i la Universitat de València (UV) han anunciat aquest dimarts l’acord de creació d’una seu universitària a la capital del Camp de Morvedre, per al qual es crearan pròximament equips de treball per a marcar un cronograma i els projectes a curt i a llarg termini, així com les prioritats formatives que es tindran en compte.

En este sentit, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, junt d’altres membres de l’equip de govern, ha rebut aquest dimarts en el consistori a la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre Escrivà, amb la qual posteriorment han mantingut una reunió de treball junt al seu equip per a tractar les qüestions referents a la nova seu de la UV en el municipi. A més, la rectora ha signat en el llibre d’honor de la ciutat durant la seua visita.

Respecte a l’anunci de la creació d’una nova seu de la Universitat de València en el municipi, Moreno ha explicat que per part de l’Ajuntament “ja s’havia intentat en altres moments i existia la voluntat que la nostra ciutat siga una ciutat universitària. Parlem d’una ciutat que té més de 3.000 anys d’història, que això fa que tinguem un patrimoni riquíssim, i a més d’això tenim una gran potència econòmica i industrial, que en esta legislatura estem desplegant al màxim, i per tant consideràvem que reuníem els requisits”. En este sentit, ha explicat que “a partir d’ara cal continuar este treball per a fer una proposta realista, que implique una presència permanent de la Universitat de València en el nostre municipi”.

Així mateix, la rectora de la Universitat de València ha assenyalat que “per a nosaltres és una gran satisfacció fer este pas ací a Sagunt per a afermar més les relacions que ja teníem, ja que la Universitat està ja ací a Sagunt, però en estos moments el que volem iniciar és l’establiment de la UV Sagunt. Una seu de la Universitat de València a Sagunt, amb tot el que implica, com és portar ací la UV amb una formació de qualitat amb els diferents nivells i portar ací la UV amb investigació i innovació, i també amb cultura i patrimoni. Sagunt té molt potencial històric, arqueològic, industrial i d’empreses, i també estarem prop de la Corporació Municipal per a tindre eixa gigafactoria, que millorarà la societat”.

Respecte als terminis i maneres de treballar conjuntament, Mestre ha afirmat que el que es pretén és generar grups de treball “que ens facen avançar amb seguretat i també dins d’eixe cronograma concret, en un temps limitat, perquè volem avançar a partir de hui més. El primer que farem és signar un conveni de col·laboració que done cobertura a totes estes activitats, que anirem desxifrant a poc a poc”.

D’altra banda, Moreno ha incidit en què s’incorporarà en la mesura que siga possible als agents socials en la conversa, “s’integrarà tant la part sindical com la part empresarial, que ens poden detectar millor les necessitats perquè eixa oferta done resposta a les necessitats existents en el nostre municipi”.

A més, Darío Moreno ha explicat que la voluntat és plantejar dos projectes a dos velocitats, “unes iniciatives que intentem realitzar a curt terme, per a este mateix setembre, i altres que donen resposta a mig llarg termini, i que puguem parlar d’altres infraestructures, que és la limitació que tenim. La idea és donar la resposta a curt termini en les instal·lacions que ja tenim i després plantejar a on podem arribar per a tindre unes infraestructures adequades per a les propostes de futur”.

A la reunió també han assistit la regidora María José Carrera i els regidors Quico Fernández i Roberto Rovira. Per part de la Universitat de València, la vicerectora d’estudis, Isabel Vázquez Navarro; la vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, Ángeles Solanes Corella; la vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba Pagán; la gerent de la Universitat de València, Juan Vicente Climent Espí; el delegat d’estudiants, Manuel González Ferrandis i el director del gabinet de la Rectora i de Màrqueting i Comunicació Institucional, Joan Enric Úbeda.