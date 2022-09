La Universitat de València valora els beneficis econòmics de protegir el paratge de la Vallesa en 412 milions

El Grup Economia de l'Aigua de la Universitat de València (GEA-UV) ha quantificat el valor social i ambiental del bosc mediterrani protegit de la Vallesa en 412 milions d'euros. Aquesta valoració es plasma en un estudi realitzat amb la finalitat de posar de manifest la necessitat i el valor de protegir els entorns naturals contra possibles incendis forestals mitjançant el sistema Guardian.

El treball de GEA-UV ha sigut coordinat pel catedràtic Francesc Hernández, i ha valorat aquest paratge situat en els municipis valencians de Riba-roja de Túria i Paterna assenyalant que han aplicat una metodologia pròpia que quantifica monetàriament el valor del conjunt de serveis ecosistèmics, aquells que la naturalesa brinda a la societat, que ofereix el bosc de La Vallesa i el seu entorn.

Aquest estudi és el resultat del treball realitzat pels experts del GEA-UV integrants del projecte Guardian, la infraestructura contra incendis més gran d'Europa i la segona més gran del món que utilitza aigua regenerada; un projecte europeu coordinat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i del qual també formen part l'Ajuntament de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, Universitat Politècnica de València i Cetaqua amb la col·laboració del Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana).

L'informe serveix així per a justificar la viabilitat econòmica de la gestió forestal, afirmant que té un pes important en la presa de decisions en matèria de prevenció d'incendis. Assenyalen a més que es tracta de “un estudi econòmic que, en boscos i parcs naturals, no resulta senzill perquè, malgrat els innombrables beneficis que tenen, molt pocs d'ells compten amb una valoració de mercat explícita”.

Metodologia

Concretament, en aquest estudi sobre el valor econòmic de La Vallesa, els especialistes han tingut en compte l'hàbitat de les espècies, els recursos materials del bosc com els fluxos d'aigua i la seua qualitat, la fusta que conté, la regulació de la qualitat de l'aire, la conservació de la fertilitat del sòl i l'absorció i fixació de carboni. També, el control de plagues i la moderació de fenòmens externs així com altres beneficis immaterials com les activitats d'investigació o recreatives que han obtingut un destacable valor econòmic en l'informe.

Per al catedràtic Francesc Hernández, és essencial posar en valor i protegir els entorns naturals de possibles incendis forestals, cada vegada més freqüents i virulents. “Aquests focs que, en el que portem d'any han arrasat prop de 250.000 hectàrees al nostre país segons el Ministeri de Transició Ecològica, no sols causen danys directes sobre la vida de les persones i les seues propietats, sinó que també tenen conseqüències molt negatives sobre els ecosistemes i els béns i serveis que aquests ofereixen”, ha afegit.