El València CF recorre la sentència del TSJCV que va rebutjar donar-li una indemnització de 25 milions pel PAI Porxinos

El València CF ha recorregut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per la qual es rebutjava una indemnització de 25 milions d'euros per l'anul·lació del PAI (Programa d'Actuació Integrada) de Porxinos, a Riba-roja de Túria, on el club havia projectat construir la seua ciutat esportiva.

Així ho ha assegurat el propi Ajuntament de Riba-roja de Túria que ha lamentat l'actitud del club blanc-i-negre que considera és “bel·ligerant i combativa en lloc d'acceptar la fallada judicial que a la fi de juliol suposava una ratificació de l'actitud que al llarg de tot el procés ha mantingut l'administració local en lloc del diàleg i el consens amb les administracions”.

Aquest recurs s'ha presentat a través de Litoral del Este, l'empresa creada pel València CF per a dur a terme un programa urbanístic a Riba-roja de Túria, ha presentat un recurs en apel·lació davant el màxim òrgan jurídic de la Comunitat Valenciana després de la decisió del jutjat contenciós administratiu número 2 de València que ratificava la postura de l'ajuntament de Riba-roja a negar-se a retornar els 25 milions d'euros després de l'anul·lació del pla urbanístic.

L'equip de govern de Riba-roja de Túria considera que els actuals dirigents del València CF “s'obstinen a recórrer per totes les vies legals al seu abast un programa urbanístic que pretenia en el seu moment una especulació immobiliària i econòmica únicament i per a això utilitzaven un espai verd i de gran valor ecològic i ambiental com l'àrea de Porxinos”.

Fonts municipals recorden que aquest PAI ha servit, fins al moment, perquè el València CF, a través de l'empresa creada, haja obtingut “un pelotazo de 141’2 milions d'euros en plusvàlues, com així s'acredita en l'última sentència, a costa de tots els veïns de la localitat amb el pretext del citat pla urbanístic i abans d'haver dut a terme cap mena d'obra concreta”.