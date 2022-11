El valencià Pepe Serna, elegit nou president del Consell intertèxtil Espanyol

El Comité Executiu del Consell intertèxtil Espanyol (CIE) ha aprovat per unanimitat l'elecció com a president del valencià d'Ontinyent Pepe Serna Revert, que assumeix la màxima representativitat de l'entitat per als pròxims dos anys.

El nou president ha desenvolupat la seua carrera professional lligat a la indústria tèxtil des de 1982 en diferents empreses del sector tèxtil, tant a Mèxic, com a Espanya. Al març de 1996 és elegit secretari general de ATEVAL, Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, sent nomenat el seu President de la mateixa entitat al juliol de 2020.

Ha participat des de 1996 ininterrompudament com a membre del Consell intertèxtil Espanyol, del qual successivament, en els últims anys, ha sigut Gerent, Secretari General i, fins ahir mateix, Vicepresident en l'últim mandat de Manu Díaz (2020-2022).

El Comité Executiu del CIE també ha nomenat a José María Mestres (president de Texfor) com a Vicepresident i a Salomé Beneyto com a Secretària General.

El recentment elegit president del CIE, Pepe Serna ha manifestat el seu desig de “projectar al Consell intertèxtil Espanyol al nivell que li correspon com a màxim exponent de la representació empresarial de la indústria tèxtil espanyola, mantenint el full de ruta que s'ha seguit fins ara i afegint, si cap, un reforçat compromís amb el CIE, sempre en defensa i per a la promoció de les empreses tèxtils espanyoles”. Serna ha volgut agrair a Manu Díaz l'excel·lent labor realitzada en el seu mandat amb el suport de la seua Secretària General, Marta Castells.

Consell intertèxtil Espanyol

Actualment el Consell intertèxtil Espanyol està format per dos membres: La Confederació de la indústria Tèxtil-TEXFOR- i ATEVAL.

Al seu torn TEXFOR està composta per la Federació de la Indústria Tèxtil Lanera (FITEXLAN), l'Associació Industrial Tèxtil de Procés Cotoner (AITPA), la Federació Tèxtil Sedera (FTS) i la Federació Nacional d'Acabadors, Estampadors i Tintorers Tèxtils (FNAETT)

L'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) la componen les seues empreses socis de manera directa i moltes d'elles membres de diferents Junta de base de caràcter territorial i subsectorial de diversos àmbits, majoritàriament amb seu social a la Comunitat Valenciana.