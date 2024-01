La Vall d'Uixó comença l'enderrocament del CEIP Rosario Pérez a l'espera d'estrenar en dos anys el nou centre

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha començat esta setmana l'enderrocament del CEIP Rosario Pérez. Aquest dijous va arribar la maquinària pesant i els treballs tenen una duració estimada d'un mes. Després s'iniciaran les obres de construcció del nou centre.

L'alcaldessa, Tania Baños, el regidor d'Urbanisme, Vicente Pitarch, i la regidora d'Educació, Maria Cruces, han visitat els treballs, que han començat per l'edifici d'infantil i per la retirada dels elements de vidre, ferro i fusta de totes les instal·lacions.

Després de 30 anys de reivindicacions esta és “la millor notícia per al barri Carbonaire i per a la ciutat” i un símbol “de la transformació de la Vall, de l'aposta per l'educació pública i per unes instal·lacions dignes i adaptades a les noves necessitats”, ha destacat Baños.

La planificació s'ha realitzat perquè només una setmana després de la incorporació de l'alumnat a les aules provisionals començara l'enderrocament. En dos anys s'estrenarà el nou Rosario Pérez, amb una inversió de 5,6 milions d'euros del Pla Edificant.