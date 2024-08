La Vall d'Uixó obri un nou parc de jocs d'aigua com a refugi climàtic per a xiquets

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha obert el nou parc de l'aigua de la plaça del Parc com a nou espai d'oci i entreteniment “però també com a refugi climàtic per a fer front en els dies més calorosos de l'any”. L'Splashpad obrirà tots els dies des de les 10 hores fins a les 21 hores ininterrompudament, i la inversió total en aquesta zona ha sigut d'uns 140.000 euros.

Cal destacar que els jocs aquàtics del parc funcionen amb sistemes d'estalvi de recursos hídrics i energia que permeten reutilitzar l'aigua. “Es tracta d'un circuit tancat d'aigua que s'activa prement un botó en cicles de 15 minuts”. Així mateix, les instal·lacions estan dissenyades per a garantir l'accessibilitat dels més xicotets, fomentant així el seu desenvolupament físic, mental i social.

Des de l'Ajuntament es recorda que s'ha de mantindre als menors sota supervisió, usar calçat adequat i que està prohibit menjar, beure o entrar animals a la zona d'aigua. Aquest espai es convertirà en un referent per als més xicotets i “és el pas previ en el nou parc aquàtic de Sant Josep que es licitarà en breu”.