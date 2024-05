La Vall d'Uixó presenta la remodelació de l'ajuntament en la que s'invertiran quasi 4 milions d'euros

El govern municipal de la Vall d'Uixó ha presentat el projecte definitiu de l'ampliació i rehabilitació de l'Ajuntament. Entre els aspectes més destacats s'ha assenyalat que la remodelació suposarà la reducció del 90% del consum d'energia primària no renovable en el seu funcionament, es millorarà l'accessibilitat i la facilitat de circulació, i es mantindrà la seua memòria i història.

L'alcaldessa, Tania Baños, presidia l'acte públic on posava en valor que es pretén millorar l'atenció a la ciutadania com un dels principals objectius ja que “ara cal esperar fins i tot al carrer per la falta d'espai”. També es vol guanyar en eficiència en centralitzar alguns dels serveis més usats en un únic edifici i recuperar patrimoni “que evita que caiga en mans privades i desaparega, com ja ha succeït en el passat”.

A més dels serveis que ja es presten en l'actual edifici, després de l'ampliació s'incorporaran els departaments d'Urbanisme i Medi Ambient i l'arxiu principal. El saló de plens se situarà en la planta baixa i tindrà un accés independent, de manera que puga acollir actes socials, per exemple exposicions, xarrades o presentacions de llibres. Així mateix, estarà connectat amb el pati, que serà l'element d'unió entre els dos edificis.

Esta zona verda es regarà amb aigua d'aljub, en la qual és una de les principals mesures de sostenibilitat del nou edifici. A més s'instal·laran sistemes domòtics, aerotèrmia i panells, vidres i teules fotovoltaiques; i s'aprofitarà la llum natural i la ventilació creuada, que al costat de la substitució del revestiment de les parets millorarà la climatització de l'edifici de manera sostenible, la qual cosa també reduirà la sensació de soroll.

El disseny salva el desnivell entre el forjat de cada edifici a través d'ascensors amb accés des de les dues bandes. I es facilita la circulació per l'interior de les instal·lacions a través d'un sistema d'enfilades i la juxtaposició de sales, la qual cosa “afavoreix que les persones sàpien en tot moment cap a on han d'anar, la qual cosa és fonamental en un espai públic”, ha remarcat Baños. L'alcaldessa també ha considerat important la recuperació dels sostres i bigues originals de l'antiga seu de l'Schola Cantorum “per a mantindre la memòria de l'edifici i fer-lo més càlid i acollidor”.

L'ampliació i rehabilitació de l'ajuntament és possible gràcies al Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha concedit 2.854.911,66 euros i l'aportació municipal serà d'1.082.476,74 euros. En total, 3.939.388,40 euros per a ampliar i modernitzar un edifici que té quasi 100 anys i que en la seua part superior té zones sense ús perquè estan en mal estat.

Per a finalitzar, Baños posava en valor que esta actuació també és fruit de la participació ciutadana, ja que en 2022 es va realitzar un procés “per a recollir propostes i idees, que va ser molt ben valorat per la Unió Europea per a atorgar-nos l'ajuda”. “Este era un projecte molt anhelat per la Vall des de fa anys i ara serà una realitat”, ha indicat. I és que la previsió és licitar les obres durant l'estiu, de manera que puguen començar en l'últim quadrimestre de l'any.