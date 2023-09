Veïns de la Coma a Paterna es concentren per a exigir més metges i que el centre de salut òbriga les vesprades: “És urgent”

Veïns del barri de la Coma en Paterna s'han concentrat aquest dilluns enfront del centre de salut per a reconéixer el treball que realitzen els professionals de la sanitat pública i exigir així mateix una millora en la prestació dels serveis d'atenció sanitària en el seu barri amb l'ampliació de la plantilla i l'obertura de l'ambulatori a les vesprades.

En aquest sentit, el secretari de FAVEPA, Juan Enrique Palència, ha assenyalat que molts dels pacients s'han hagut de derivar a altres centres de salut per la falta de metges i sobre aquest tema ha advertit de “la mala comunicació” que existeix entre aquest barri i el centre de Paterna. Per això, ha assenyalat que és “urgent” que es contracte més metges i que s'amplie també l'horari. Així mateix, reclamen que atenció pediàtrica i de salut mental.

La concentració ha sigut convocada per l'Associació de Veïns i Entitats de la Coma, en col·laboració amb la Federació d'Associacions Veïnals de Paterna (FAVEPA) per a donar el seu suport als professionals del Centre de Salut de la Coma, que va ser tancat el mes de maig passat uns dies davant la situació de baixes laborals dels professionals ocasionades per les agressions i amenaces rebudes. El consultori va reobrir amb vigilància policial i mesures de seguretat addicionals.

Així, amb aquesta concentració els veïns han volgut mostrar el seu reconeixement als professionals de la sanitat pública que “exerceixen un paper crucial en la nostra comunitat, així com defensar una sanitat respectuosa i igualitària”.

Així mateix, exigeixen una millora de l'atenció sanitària amb la incorporació de més metges, així com l'extensió dels horaris d'atenció al pacient, incloent-hi un horari de vesprada d'acord amb el nombre d'habitants en el barri i “posant l'accent principalment en l'atenció pediàtrica en el barri per a evitar desplaçaments impossibles per a algunes famílies”.

A més, es demanda la recuperació del servei d'Atenció en Salut Mental Infantil i Adults; un recurs “essencial per al benestar dels nostres veïns , considerant que el barri la Coma presenta el major percentatge de menors de la comarca”.

Centre “molt concorregut”

El Centre de Salut de la Coma brinda atenció a pacients de diverses àrees de Paterna, començant pel propi Barri la Coma-Mas del Rosari i incloent Santa Gema; Casas Verdes; una porció de Campolivar i la urbanització de Cruz de Gràcia; així com zones corresponents a Bovalar. Això converteix al centre en un dels “més concorreguts en percentatge de la comarca de l'Horta Nord, en un limitat espai d'únicament 580 metres quadrats”.

Les associacions manifesten també “el seu ferm compromís amb la promoció de l'empatia, el bon tracte i la total absència de violència en totes les interaccions que es donen en el centre mèdic”.

“En qualitat de veïns conscients de la importància de la sanitat en la nostra vida diària, estem plenament decidits a col·laborar amb les autoritats i els professionals de la salut amb la finalitat de garantir una atenció mèdica de la més alta qualitat i un ambient de respecte i suport en el nostre barri”, recalquen.