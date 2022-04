La Vila Joiosa inicia l'estudi arqueològic de la vil·la romana trobada on es projecta la Casa de la Música

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha aprovat en Junta de Govern Local l'inici d'expedient de contractació per a l'execució de les obres d'intervenció arqueològica de la Vil·la Romana de Barberes Sud, prèvies a la redacció del projecte d'obra de la Casa de la Música municipal.

“Aquesta actuació suposa l'inici dels treballs perquè es culminaran amb l'alçament de l'edifici municipal que acollirà les associacions musicals de la Vila Joiosa”, diu Andreu Verdú, alcalde de la localitat.

L'objecte del contracte és la intervenció arqueològica del jaciment de la Vil·la Romana de Barberes Sud, solar situat al carrer Pedro Ruiz Galiana n. 2 i en el qual es té prevista la construcció de la Casa de la Música municipal, tot això conforme al projecte subscrit pels arqueòlegs municipals, i aprovat per l'Ajuntament de la Vila Joiosa mitjançant acord de la Junta de Govern Local el mes de novembre passat de 2021.

El Servei Municipal d'Arqueologia va excavar anteriorment una superfície de 510 metres quadrats, en la qual es van detectar tres fases superposades. L'interés científic del jaciment és molt alt perquè conté claus per a entendre qüestions fonamentals: el fort desenvolupament urbà de la ciutat romana de la Vila Joiosa (Allon) des del s. I a. C., que portarà al seu nomenament com una de les 4 ciutats romanes de la província d'Alacant; l'origen i l'evolució de la calçada que (com hui la N-332) unia Allon amb la costa del seu terme municipal; el motiu de la violenta destrucció del jaciment a mitjan s. III; i conéixer millor als primers habitants de la Vila Joiosa baixmedieval, ancestres dels actuals vilers.

Els treballs que es liciten ara finalitzaran l'excavació dels 840 metres quadrats restants. El profund coneixement previ del jaciment facilitarà i agilitarà molt la labor.

Aquesta vil·la correspon a l'esplendor del desenvolupament urbà de Allon, potenciat després del seu nomenament com municipium per l'emperador Vespasià (73/74 d. C.). Formava part del cinturó d'habitatges de personatges de l'elit local que envoltaven la ciutat romana. Un incendi va destruir la vil·la a mitjan segle III d. C. Podria correspondre a un episodi violent, comú en jaciments d'aquestes dates, i que se sol relacionar amb la inestabilitat de l'Imperi romà, bé per les invasions, bé per revoltes internes.

Després de l'ocupació romana es va produir un abandó fins al naixement de la Vila Joiosa medieval cristiana (segles XIV-XV), període del qual es va excavar un pati amb un forn per a forja de metall, que havia de pertànyer a una casa de camp, i que va funcionar amb diferents remodelacions fins a principis del segle XVIII.

Es tracta, per tant, d'un jaciment molt complex donades les seues diferents ocupacions, i sobretot per la presència d'ensulsiades de pintures murals que necessiten una documentació i restauració minucioses.

Amb la celebració del contracte, tal com es posa de manifest en el projecte, es pretén la documentació del jaciment arqueològic i en cas de localitzar estructures susceptibles de conservació i museïtzació, “establirem una proposta d'integració de les mateixes en el projecte de la Casa de la Música” diu el primer edil, que recorda que “amb la celebració d'aquests treballs arqueològics, l'anhelada Casa de la Música comença la seua marxa per a ser una realitat”. La culminació d'aquesta intervenció donarà pas a la redacció del projecte de l'edifici municipal.

El termini previst d'execució assenyalat en el projecte d'obra és de 7 mesos i el pressupost base de licitació de les obres ascendeix als 132.154 euros.

Després de l'aprovació de l'inici de l'expedient de contractació, el departament de Contractació treballa ara en la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la incorporació dels documents que siguen preceptius per a donar continuïtat a l'expedient per a les obres d'intervenció arqueològica; i posteriorment publicar el present acord en la plataforma de contractació administrativa de l'Ajuntament de la Vila Joiosa per a la seua adjudicació.