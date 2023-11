Vila-real exhuma la fossa del cementeri municipal on es troben els afusellats de la repressió franquista

Vila-real treballa ja en l'exhumació de les restes que conserva la fossa comuna del cementeri municipal per a localitzar a José Pla Pitarch, represaliat pel franquisme i assassinat el 16 d'agost de 1939, així com a altres víctimes que puguen estar en la cripta i les famílies de les qual sol·liciten la recuperació de les seues restes.

Els treballs d'exhumació, que l'Ajuntament ha adjudicat l'empresa especialitzada Arqueoantro, han començat aquesta setmana i aquest dimarts l'alcalde, José Benlloch, ha visitat el cementeri municipal per a conéixer el procés al costat de la neta de Pla, Encarna Pérez, i altres familiars, els qui des de fa quatre anys lluiten per localitzar i enterrar dignament al vila-realenc. També han assistit la regidora de Memòria Democràtica, Sabina Escrig, la portaveu de Compromís i diputada provincial, María Fajardo, el secretari general del PSPV a la província i portaveu socialista en la Diputació, Samuel Falomir, així com diputats provincials del PSPV i Compromís.

L'alcalde de Vila-real ha destacat que “hui estem davant un acte de reparació i dignitat per una reivindicació justa de la família de José Pla Pitarch, que des de fa quatre anys i en el marc de la Llei de Memòria Històrica, reclama recuperar les seues restes i dignificar la seua memòria”. Benlloch ha remarcat que “no es tracta d'enfrontar a bàndols ni d'obrir cap lluita, sinó que és una qüestió de drets, justícia democràtica i dignitat, independentment de les circumstàncies de cada persona”. L'alcalde ha demanat disculpes als familiars per la demora en el procés per a l'obertura i exhumació de la fossa comuna, “que no ha sigut fàcil, encara que finalment hem trobat la fórmula per a dur-lo a terme, amb la col·laboració d'una empresa especialitzada com Arqueoantro, que té ja experiència en aquest camp”.

El primer edil ha agraït la presència dels regidors i diputats de PSPV i Compromís i ha subratllat que “ací, tots som benvinguts perquè aquest treball per a reparar la dignitat s'ofereix a tota la societat”. En aquest sentit, l'alcalde ha animat a altres persones que puguen tindre indicis que algun familiar seu estiga en la fossa a posar-se en contacte amb l'Ajuntament, a través de la regidora de Memòria Democràtica, Sabina Escig, o de l'empresa Arqueoantro. “Amb els treballs que estem realitzant ara, obtindrem dades que ens permetran, en una fase posterior, acarar les restes amb les mostres d'ADN de les famílies per a la identificació”, ha subratllat Benlloch, qui ha remarcat el compromís de l'Ajuntament de contemplar el finançament corresponent per a completar tot el procés.

Encarna Pérez, neta de José Pla Pitarch, ha agraït la implicació de l'Ajuntament i ha assenyalat que “hui era un dia molt esperat, després de quatre anys de lluita”. Els familiars de Pla esperen que les seues restes estiguen entre els exhumats en la fossa “i si no és així, almenys haver fet tot el possible per localitzar-lo”.

Per part seua, l'arqueòleg Miguel Mesquida, de l'empresa Arqueoantro, ha agraït la confiança de l'Ajuntament i la família “sobretot en un moment com l'actual de canvi polític, en el qual altres administracions com la Diputació estan negant fons per a l'exhumació de fosses, l'Ajuntament de Vila-real és valent i continua ajudant a les famílies”. Mesquida ha detallat que, després de les investigacions prèvies, “sabem que en aquesta cripta pot haver-hi tant víctimes del franquisme, com també de bombardejos així com soldats franquistes i republicans”. En aquesta primera fase, l'empresa exhumarà i individualitzarà les restes per a saber quantes víctimes es van enterrar en la fossa, uns treballs que es prolongaran durant aproximadament dues setmanes. El pas següent, serà la identificació a través de les mostres genètiques. Segons Mesquida, en aquest moment, a més de la família de José Pla, hi ha altres dues famílies que estarien interessades a localitzar a altres dues possibles víctimes que també haurien sigut depositades en aquesta fossa.