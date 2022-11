Villena reclama a la Conselleria que desbloquege la protecció de Sierra Salinas com a Parc Natural conjunt amb Múrcia

L'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha manifestat que reclamarà a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que desbloquege la catalogació de Sierra Salinas com a nou Parc Natural de la Comunitat Valenciana, com ja va aprovar al novembre de 2021 el ple municipal. El primer edil té intenció d'obrir contactes amb els representants municipals de Iecla (Múrcia) per a articular un front comú i aconseguir una protecció similar en el conjunt del paratge que s'estenga pel territori de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Múrcia.

Els grups municipal del PP, PSPV, Verds per Europa i les edils no adscrites van tancar files dijous passat en la sessió del ple ordinari de novembre sobre aquesta qüestió d'interés estratègic per a Villena.

La intenció de l'alcalde és aconseguir que la petició de protecció d'aquest territori natural que s'estén per Villena, Salines, Monòver, el Pinós i Iecla comencen a caminar, establint figures de protecció similars en totes dues comunitats autònomes. En l'actualitat, la part de la Comunitat Valenciana està protegida com a Zona d'Especial Protecció d'Ocells (ZEPA), Lloc d'Interés Comunitari (LIC) i per la generació de micro-reserves de flora. En canvi, a la Regió de Múrcia la seua superfície està inclosa en la Xarxa Natura 2000, xarxa ecològica de conservació de la biodiversitat de la Unió Europea, i disposa de les proteccions que li confereix la declaració de Zona d'Especial Conservació (ZEC), la seua consideració d'Espai Natural Protegit (ENP), a més de ZEPA.

“L'estat perfecte d'aquesta zona d'indubtable valor ecològic, natural, de biodiversitat i paisatgístic de l'interior del Llevant seria comptar íntegrament amb una figura de màxima protecció d'aquest enclavament, tant a Múrcia com en la Comunitat Valenciana. Això suposaria la declaració de Parc Natural de la Comunitat Valenciana i que Múrcia fera el mateix declarant Parc Regional la superfície sota la seua competència”, ha comentat Cerdán. Des del seu punt de vista això suposaria un excel·lent exemple de com administracions diferents poden treballar de manera conjunta per objectius comuns sense renunciar a les seues pròpies competències.

L'alcalde de Villena establirà els primers contactes amb la seua homòloga de Iecla i la resta de partits de la localitat murciana per a començar articular accions conjuntes davant els respectius governs autonòmics.