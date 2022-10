Vinaròs i Benicarló participen en un projecte pilot de sistemes de monitoratge de persones majors en els seus domicilis

Els ajuntaments de Vinaròs i Benicarló han participat en un projecte pilot en la Comunitat Valenciana per a portar la innovació social en les cures a persones majors. El projecte ha comptat amb el suport de de l'Institut Sabien Ítaca de la Universitat de València (UPV), la Fundació Las Naves del Ajuntament de València i les empreses Iniciativa Social Integral per al Benestar SLU i de l'enginyeria Mysphera SL de Paterna. A més compta amb el finançament del IVAFIQ, coordinació de la UPV i col·laboració de Les Naus.

Inicialment l'experiència anava a ser de tres mesos amb la participació de 10 persones majors que viuen soles i 14 familiars, però l'interés suscitat en els participants i els seus familiars de referència, així com la col·laboració de totes empreses i institucions, va fer que s'allargara fins ara, moment en què el pilot arribava a la fi, i que gràcies al suport municipal del Ajuntament de Vinaròs es veurà prorrogat fins a desembre de 2022.

El projecte El Sistema Locs de Mysphera, consisteix en una solució pensada per a donar autonomia i permetre a les persones majors allargar el temps d'estada en el seu habitatge, que és on volen estar. Es realitza la instal·lació de sensors volumètrics en diferents habitacions com el dormitori, bany o cuina, sempre respectant la privacitat de l'usuari, que permeten als familiars cuidadors accedir a la informació relacionada amb la rutina diària de l'usuari. Aquestes dades es poden consultar mitjançant una aplicació per a telèfons mòbils i permet establir tot tipus d'alertes, fet que atorgar a les persones majors que viuen soles i als seus familiars tranquil·litat.

La valoració de la majoria de participants ha sigut molt positiva, demanant la seua continuïtat, segons s'afirma des de l'Ajuntament de Vinaròs. El projecte ha sigut guardonat per la Comissió Europea en els premis d'Innovació a Empreses, dins de la categoria de 'Enfrontant Reptes Socials'.