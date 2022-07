Vinaròs incorpora un dron de salvament i socorrisme a les seues platges

Aquest estiu les platges de Vinaròs disposaran un d’un dron per a reforçar les tasques de salvament i socorrisme. L’aparell, cedit per la Generalitat Valenciana a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, sobretot ajudarà als operaris de salvament i de la Policia Local a detectar banyistes que es troben en una situació de risc dintre de la mar. Així mateix, el dron disposa dos armilles salvavides per llençar-les davant d’un possible ofegament, fonamental per a salvar la vida d’una persona.

Cal destacar que Vinaròs, juntament amb Peníscola, Alcossebre, Orpesa de Mar, Borriana i Moncofa, ha sigut una de les sis localitats de la província que s’ha adherit a aquest programa pilot. En tots els casos per a poder enlairar el dron es disposarà d’un operari fins al final de la temporada de bany, amb el mateix horari que el servei de salvament i socorrisme.

El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic, Marc Albella, ha destacat que “avancem perquè Vinaròs compte amb un servei de salvament i socorrisme el més professional possible, que enguany es veurà reforçat amb el dron”“. En aquest sentit, assenyalava que oferir una resposta ràpida i eficient davant d’una emergència és fonamental per a salvar una vida, en aquest cas amb el llançament d’armilles salvavides davant d’un possible ofegament.

L’alcalde i regidor de Governació, Guillem Alsina, ha indicat que “gràcies a la cessió del dron per part de la Generalitat Valenciana es podrà oferir un servei de salvament i socorrisme més eficient”. D’altra banda, indicava que l’aparell també facilitarà la detecció dels banyistes que puguen patir una emergència tant dintre de la mar com a la platja, facilitant d’aquesta forma la localització per als operaris de salvament i també als agents de la Policia Local.

Per últim, tant Albella com Alsina, feien una crida als banyistes per gaudir de la mar i la costa amb prudència per evitar possibles situacions de risc.