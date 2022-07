Xàbia reobri la platja de l'Arenal després de donar per tancat l'episodi de contaminació per residus fecals

Xàbia ha reobert la platja de l'Arenal després que la direcció General de l'Aigua confirmara aquest dijous que donava per tancat l'episodi de contaminació que es va produir a principis de setmana en trobar-se restes fecals. L'ens autonòmic ha qualificat l'episodi com de “curta duració”, és a dir, puntual, i certifica que les seues analítiques del passat dimecres 27 de juliol confirmen que ha desaparegut qualsevol rastre d'abocament i l'aigua torna a ser apta per al bany.

Una vegada rebuda l'autorització per escrit, des de l'Ajuntament s'ha donat immediatament instruccions de reobrir la platja al bany. El personal de socorrisme ha tornat a hissar la bandera verda i el ritme de la platja va recuperant a poc a poc la normalitat.

Des del Consistori lamenten les molèsties ocasionades a banyistes i usuaris de l'Arenal en aquests dos dies que la platja ha estat tancada, així com l'impacte negatiu en la imatge turística de Xàbia i es reserva el dret d'emprendre les accions necessàries per a esclarir l'ocorregut.