Xàtiva col·labora amb Còrdova per celebrar el mil·lenari de l’obra en àrab ‘El collar de la coloma’

L’Ajuntament de Xàtiva ha preparat la seua programació per tal de commemorar el mil·lenari de l’obra ‘El collar de la coloma’, obra mestra de la literatura àrab escrit a la capital de la Costera per Ibn Hazm, de Còrdova, l’any 1022, i de la qual participaran algunes regidories de la ciutat amb la consecució de diferents iniciatives.

"Aquest any hem preparat una programació molt variada per commemorar aquesta efemèride. El poeta cordovès va escriure aquesta obra mestra de la literatura àrab a la nostra ciutat, i per això era important per a Xàtiva preparar activitats conjuntament amb la seua ciutat natal", ha destacat la regidora de Turisme i Cultura Raquel Caballero, qui ha mantingut aquest dijous a FITUR, junt amb l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, una reunió amb la tinent d’alcalde de Còrdova Marian Aguilar. Entre les activitats que es realitzaran conjuntament destaquen l’edició d’un CD per part de la formació musical Capella de Ministrers, que realitzarà un concert en ambdós municipis, o una exposició d’art a l’aire lliure.

"Volem que l’activitat cultural d’enguany a Xàtiva se centre en donar la màxima difusió possible a aquesta commemoració", ha indicat l’alcalde Roger Cerdà, qui ha manifestat que "la creació d’un producte turístic centrat en el patrimoni i els fets culturals és una de les apostes per les quals ha de seguir transitant Xàtiva, i amb eixe objectiu hem vingut a FITUR i hem plantejat les diferents reunions que hem realitzat".

A més de l’esmentat concert a càrrec de Capella de Ministrers i el concert-homenatge a càrrec de Pep Gimeno 'Botifarra' emmarcat en el Festival Nits al Castell, el departament de Cultura també ha organitzat diverses accions com ara l’elaboració d’un CD homenatge a Ibn Hazm, una exposició de pintura de diferents artistes xativins i altra conjunta amb artistes de Còrdova o una reedició de qualitat del llibre ‘El collar de la Coloma’ adaptat per Antoni Martínez.

Des de l’àrea de Biblioteca també s’han liderat algunes accions com ara recitals de poemes de ‘El collar de la coloma’ i altres obres actuals destinades als centres educatius, l’elaboració d’un marcador de pàgines amb la imatge del gravat i un poema del llibre, l’edició d’una sèrie de 200 gravats a càrrec de l’artista Angela Malysheva o la realització d’un recital i CD a càrrec de Miquel Pérez Perelló i Vicent Camps.

Pel que fa a Turisme cal destacar la realització del projecte ‘Nits d’Estiu’, amb visites nocturnes temàtiques, així com la programació de visites guiades sobre la ruta àrab a Xàtiva entre els mesos de setembre i octubre. A més a més està prevista una nova col·lecció de regals promocionals amb la imatge institucional de la commemoració (s’ha creat un logo per a la mateixa) i es duran a terme nous vídeos turístics promocionals sobre la ruta àrab de la ciutat i que versaran sobre els banys àrabs, el palau islàmic i l’aljub ubicat a Montsant.