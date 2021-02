Xàtiva obri el termini per demanar les ajudes municipals per l’hostaleria i els sectors afectats per la pandèmia

Aquest dilluns han eixit publicades al Butlletí Oficial de la Província les bases de les ajudes d’emergència de l’Ajuntament als sectors afectats pel tancament perimetral; hostaleria, oci i centres esportius. Aquestes ajudes es podran sol·licitar a partir d'aquest dimarts 9 de febrer i fins el proper dilluns 8 de març. El tràmit es realitza a través de la seu digital de l’Ajuntament de Xàtiva (xativa.sedelectronica.es). Les bases es poden consultar al web reactivemxativa.com.

El tràmit és telemàtic. No obstant això, i de conformitat amb l’art. 12 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, funcionaris de l’Ajuntament estaran a la disposició dels sol·licitants que acrediten no tenir mitjans electrònics habilitats per a, prèvia autorització d’aquestos, dur a terme la signatura electrònica de les sol·licituds.

Aquest paquet municipal d’ajudes d’emergència, per valor de 400.000 euros emmarcats en el Pla Reactivem Xàtiva, anirà destinat a aquells negocis que com a conseqüència del tancament perimetral de Xàtiva del 7 a 20 de gener van haver de tancar els seus establiments durant 15 dies.

En concret es destinaran 1.000 euros a cadascun dels negocis que hagen hagut de tancar com a conseqüència del decret del Consell de 5 de gener referent a la perimetració de Xàtiva, a més del total del cost del lloguer del mes de gener de 2021 fins a un màxim de 1.000 euros, el que suposa un màxim d’ajuda de fins a 2.000 euros per negoci.

Suspensió taxa ocupació via pública

L’alcalde Roger Cerdà també va anunciar en roda de premsa que se suspendrà el pagament de la taxa d’ocupació de la via pública de taules i cadires per als negocis de restauració per al present any 2021. En aquest sentit cal recordar que el passat any 2020 ja es va exonerar als bars i restaurants del pagament d’aquesta taxa, i que ja s’havia aprovat una bonificació del 50% per a aquest exercici.