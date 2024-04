Xàtiva organitza les primeres jornades d’educació i memòria democràtica

Xàtiva organitza, junt amb la Xarxa d'Educació i Memòria del País Valencià (XEIM), les primeres jornades d'educació i memòria amb el títol 'La memòria democràtica a les nostres comarques'. Aquestes tindran lloc els dies 25 i 26 d'abril a la Casa de Cultura de Xàtiva, i el 3 de maig al Centre Cultural de Xàtiva (CCX). Les activitats, on s'aplegaran investigadors, experiències educatives, testimonis directes de familiars i professionals de la memòria històrica democràtica, començaran a les 16.00 h i acabaran a les 20.00 h aproximadament.

Les jornades són obertes al públic, però estan especialment dirigides a aquells docents que vulguen ampliar els seus coneixements en matèria de memòria democràtica. Aquests poden inscriure's i obtindre una acreditació del CEFIRE, qui ha reconegut la seua professionalitat, si acompleixen un mínim del 85% d’assistència.

El primer dia, 25 d'abril, s'inaugurarà la cita amb les intervencions d'Alfred Boluda, regidor de Memòria Democràtica de Xàtiva; de l'alcalde de la ciutat, Roger Cerdà; i de la vicepresidenta de la Diputació de València, Natalia Enguix. Després s'iniciarà la primera activitat, amb Fernando Hernández Sánchez, historiador i professor associat de la Universitat Autònoma de Madrid, qui parlarà sobre 'Investigar, ensenyar, recursos per a l'estudi de la Memòria Històrica a l'aula'.

A continuació, tindrà lloc la inauguració de l'exposició fotogràfica de Juan José Todolí, «Mauthausen. Mort silenciosa», una exposició de maquetes de camps de concentració que conta la dolorosa absència dels republicans i republicanes espanyoles deportades. El mateix dia també intervindran els dos familiars de xativins víctimes dels camps nazis, Lolita Mullor Cháfer i Lolita Cháfer Daroca. Després participaran els arqueòlegs de l'Associació Arqueoantro, Àlex Calpe Vicente i Olga Calvo Martín, qui han realitzat excavacions i exhumacions a Xàtiva, Gandia, Énguera o Paterna, entre altres. I per finalitzar, tancarà la jornada Ana Chafer, familiar d'un represaliat i membre de l'Associació de Familiars Víctimes del Franquisme en el cementeri de Xàtiva.

El dia 26 d'abril iniciarà la jornada amb la presentació dels llibres 1 i 2 de les «Rutes de la memòria obrera» a càrrec de l'historiador de la Fundació FEIS CCOOPV, Alberto Gómez Roda; el professor d'història de l'IES Didín Puig de Guadassuar; i Pilar Rovira Granero, professora d'Història a l'IES José María Parra d'Alzira.

També duran a terme xerrades Antoni Calzado Aldaria, doctor en Història Contemporània per la Universitat de València i professor a la Facultat de Magisteri de València, qui parlarà sobre «República, guerra i franquisme a la Vall d'Albaida»; i Àlex Gutiérrez Taengua, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de València, qui parlarà de «La postguerra a les comarques valencianes. Microhistòries d'aquest període en municipis del Partit Judicial de Xàtiva».

Quant a testimonis, intervindran els sindicalistes del moviment obrer valencià i la neta de represaliat, Xelo Llopis Roca. Tancarà la jornada Toni Simó Rosaleny, llicenciat en Història Contemporània, qui parlarà sobre 'Repressió sobre les dones a Xàtiva i comarques properes'.

El 3 de maig, iniciarà la jornada amb la intervenció de Javier Díez Gutiérrez, professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de León i doctor en Ciències de l'Educació amb 'La Memòria Històrica Democràtica als llibres de text i els continguts escolars'. Continuarà el dia amb les experiències educatives de diversos centres on també intervindrà l’alumnat. Participen l'IES Benigasló, amb Alejandro Forner Alfonso, professor d'història i el 'Projecte interdisciplinari de centre sobre Memòria Democràtica'; l'IES Bellaguarda, amb Mireia Banyuls Escrivà, professora d'història i els 'Diaris de la Retirada. Ruta de l'exili republicà'; i l'Escola d'Adults de Xàtiva, amb Alberto Gómez Roda, historiador de FEIS CCOOPV amb el 'Taller sobre la Memòria Històrica Democràtica del Moviment Obrer en les nostres comarques'.

Per acabar, es realitzarà una taula rodona amb els tres centres educatius, junt amb professors i alumnat, i s'emetrà el tràiler documental de 'L'últim tren de Bouarfa' i es parlarà amb Josep Bañó Mataix, familiar del represaliat Vicent Mataix; amb Alba Boix Vicente i Néstor Banderas Navarro, autors de la Guia Didàctica de l'exili republicà al nord d'Àfrica; i amb Carlos Fuertes Muñoz, doctor en Història Contemporània i professor titular de la Universitat de València, autor de 'La España reciente'.

“Les jornades volen ser un instrument per al professorat per tal d'aprendre a tractar la memòria democràtica al currículum escolar i alhora reivindicar la necessitat de recuperar-la per tal de construir una societat digna i justa”, ha expressat el regidor de memòria democràtica, Alfred Boluda. I ha afegit: “Es fan a Xàtiva aquestes jornades perquè pensem que la ciutat ha d’encapçalar la lluita per la recuperació de la veritat i la justícia”.