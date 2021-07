Xàtiva presenta el projecte del col·legi d'educació especial que tindrà capacitat per 130 alumnes

Aquest dimecres Xàtiva ha presentat el projecte del nou edifici del col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita de Xàtiva, en un acte on ha assistit la comunitat educativa del centre amb la seua directora Isabel Francés, al front i amb la participació de l’alcalde Roger Cerdà; l’arquitecte responsable del projecte, Miguel Sanjuán i el regidor d’Urbanisme, Ignacio Reig. També han estat presents representants de l’associació de mares i pares d’alumnes. Per part dels grups polítics municipals, han assistit la regidora d’Educació, Lena Baraza i els regidors Ricardo Martínez (PSPV); Juan Giner (Cs); Cesca Chapí, Amor Amorós i Miquel Lorente (XU) i Marcos Sanchis (PP).

Roger Cerdà ha mostrat la seua satisfacció per la presentació d’un projecte que “la comunitat educativa porta molt de temps reivindicant”, segons l’alcalde. Cerdà ha destacat que “aquest és el projecte més important de la legislatura”. L’alcalde ha recordat que aquesta important inversió havia quedat pendent després de les actuacions anteriors a centres educatius com el Gozalbes Vera o el Simarro. Segons el primer edil, l’impuls a aquesta inversió “va arribar la legislatura anterior, a 2015, gràcies al Pla Edificant de la Generalitat, però la gestió de tot el procés constructiu ha de fer-la l’Ajuntament”. L’alcalde ha felicitat a l’estudi Sanjuán Arquitectura “pel magnífic treball, no només per les idees sinó per la complexitat del projecte” i ha destacat “el marc de diàleg constant amb la direcció del centre per aportar totes les millores possibles”, a l’hora d’adaptar el projecte a les necessitats de les persones usuàries.

Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Ignacio Reig, ha posat de relleu “la inversió de 6 milions d’euros”. Reig ha comentat que “amb diferència és l’obra més gran que estem projectant als darrers anys. Des de la Ciutat de l’Esport o la plaça de bous, no s’havia fet una obra d’aquesta magnitud, amb la diferència que açò es tracta d’un col·legi d’Educació Especial per a la gent més vulnerable”. El regidor ha avançat que, “l’expedient de licitació d’obres ja està obert i el termini previst és de dos anys, pel que esperem que l’edifici estiga acabat per a desembre de 2023”. Finalment, l’arquitecte Miguel Sanjuán ha destacat la complexitat de desenvolupar “quatre col·legis en un i en una sola planta”. L’arquitecte ha explicat les característiques tècniques de l’edificació a les persones assistents, centrant-se en aspectes com l’accessibilitat i l’eficiència energètica del nou edifici.

El nou projecte d’edificació del Centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita naix com a resposta a una demanda històrica de millora de les actuals instal·lacions, de manera especial en el cas de l’accessibilitat de l’edifici actual i per les necessitats especials de les persones usuàries d’aquest centre educatiu. Aquest projecte ha sigut dissenyat per l’estudi San Juan Arquitectura.

L’edifici tindrà una superfície de més de 4.500 m², amb capacitat per a acollir 130 alumnes. La construcció d’aquest nou centre educatiu és una de les prioritats del Pla d’Inversions 2021-2023 de l’Ajuntament de Xàtiva. Amb aquest nou edifici, el col·legi Pla de la Mesquita s’acosta més a la ciutat, facilitant l’accés a les persones usuàries i disminuint les necessitats de transport que comporta la situació del centre actual. La ubicació del nou centre en el solar situat a la Ronda de la Vila és idònia d’acord amb els objectius d’aquesta important inversió, en un entorn on estan presents altres centres formatius i instal·lacions esportives municipals.

Accessibilitat adaptada a necessitats especials

El solar, de titularitat municipal, té la qualificació urbanística adequada i, amb 8.639 m² disponibles per a la construcció, espai suficient per a garantir la funcionalitat del centre i la cobertura de les necessitats de l’alumnat. El nou complex educatiu reuneix unes condicions d’accessibilitat d’acord amb les necessitats especials de l’alumnat. És un conjunt d’edificis de planta única, format per quatre blocs lineals, separats per patis longitudinals. El primer d’aquests blocs, més proper a la façana, acollirà l’accés al centre, l’administració i els serveis de rehabilitació, i d’aquest partiran els passadissos que connecten amb els altres tres blocs lineals, en els quals s’ubicaran les aules, els espais docents i el menjador. Entre la Ronda de la Vila i el col·legi nou es construirà una zona d’aparcament des de la qual ja s’accediria al col·legi Pla de la Mesquita, la qual cosa evitarà accessos directes al centre docent des d’una via ràpida.

Els arquitectes han dissenyat l’escola en forma de pinta, per a així facilitar els recorreguts i accessos independents a cadascun dels blocs. Les aules se situaran cap al sud, fet que millorarà la il·luminació i la ventilació natural al llarg de tot el centre, i hi haurà patis exteriors. Al costat del corredor central se situaran els blocs d’Educació Infantil, Administració, Educació Primària i Educació Secundària, i d’altra banda, els blocs de Transició a la Vida Adulta i Formació Professional quedaran situats al costat oposat.

Pel que fa a la distribució de la resta d’espais comuns de l’edifici, estaran vinculats al corredor central la biblioteca, la consergeria, la reprografia o els lavabos generals, entre d’altres. En aquest sentit, a fi d’adaptar-se a les necessitats de l’alumnat, cadascun dels blocs disposarà de WC propis adaptats, alguns dels quals situats dins de les aules. Finalment, a l’exterior hi haurà zones de joc, pistes esportives, una zona enjardinada i una zona d’horta.