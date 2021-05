Xàtiva presenta el Pla Especial de Protecció del seu Centre Històric que inclourà un procés participatiu

Aquest dijous s’ha presentat públicament el Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Xàtiva (PEP), en una compareixença que ha tingut lloc al museu de Belles Arts i que ha comptat amb l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la regidora de Patrimoni Raquel Caballero, el regidor d’Urbanisme Nacho Reig i l’arquitecte de l’equip redactor del Pla, Ángel Martínez Baldó.

“Ens trobem en un moment històric. Aquesta ciutat no pot viure d’esquenes al seu conjunt històric i ha de tindre un projecte de futur per a Xàtiva, per a que la gent visca en el nucli antic i desenvolupe allí les seues activitats tornant a revitalitzar aquest espai”, ha manifestat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha recordat que “en l’any 2000 es va aprovar el Pla General d’Ordenació Urbana condicionat a que la ciutat tornara a mirar al seu patrimoni amb l’aprovació d’un Pla Especial, però això no es va produir fins 2016, en l’anterior legislatura”.

Entre els objectius d’aquest Pla Especial de Protecció es troben la consolidació de la protecció dels edificis i espais històrics, la recuperació del valor residencial dels conjunts històrics, la facilitació de la recuperació de les activitats econòmiques, la renaturalització i potenciació de la infraestructura verda, la millora del tractament de la muntanya, la dinamització del turisme natural i cultural, la revalorització de l’espai públic i els equipaments, l’increment de la iniciativa i capacitat de gestió pública, la consolidació de la qualitat de vida, l’impuls d’un nou model global i la definició dels criteris d’intervenció i gestió.

“És un deure preservar el patrimoni de Xàtiva, i aquest Pla és un document que facilita la protecció, ordenació i regeneració del centre històric i del seu entorn urbà i natural, conservant la història i l’essència del conjunt històric davant de futures actuacions urbanístiques”, ha explicat la regidora de Patrimoni Raquel Caballero.

Per la seua part, el regidor d’Urbanisme Nacho Reig ha expressat que “amb aquest Pla, la gestió del nucli antic passarà a dependre exclusivament de la ciutat de Xàtiva amb plena capacitat i responsabilitat, al temps que s’agilitzaran les tramitacions urbanes ja que passaran a dependre de la Junta de Govern Local i no de la comissió mixta de patrimoni que es reuneix amb major periodicitat”. Reig ha defensat que el PEP “és un punt i apart en la gestió del nostre nucli històric, perquè volem que els veïns i veïnes puguen tornar a viure als carrers històrics de la ciutat, carrers on van nàixer els seus pares o on tenen una casa, oferint una qualitat de vida igual o superior a la resta de la ciutat. Aquest Pla Especial ens posa en eixe camí”.

L’arquitecte redactor del Pla, Ángel Martínez Baldó, ha traçat les línies mestres del document i ha reconegut que el conjunt històric de Xàtiva és un dels elements més importants del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, pel que era necessari un Pla d’adequació amb un procés de reflexió sobre les seues oportunitats de futur. “L’Ajuntament ha donat molta importància al procés de participació, amb activitats desenvolupades en els últims anys i que esperem que continuen en les pròximes setmanes, adaptant el seu contingut a les necessitats i oportunitats de la ciutat”.

El Pla Especial de Protecció del Centre Històric es troba en fase d’exposició al públic fins al proper 20 de juliol, i la ciutadania podrà conèixer el Pla a través de diverses activitats formatives com ara una exposició de panells ubicada al museu de Belles Arts, i que es podrà visitar fins el mateix 20 de juliol junt a dos exemplars en paper del Pla complet per a la seua lectura.

D’altra banda, s’han programat també tres rutes guiades pels barris de la ciutat. La primera d’elles tindrà lloc el proper 8 de juny i compren el barri de Sant Pere i Sant Josep, amb eixida des de la Font dels vint-i-cinc dolls, mentre que la segona serà el dimecres 15 de juny per al districte Ciutat-Les Santes, amb eixida des de la Font del Lleó. L’última ruta guiada per conèixer les propostes del Pla serà el divendres 25 de juny per al barri de Raval-La Mercè, amb eixida des dels Jardins de l’Espanyoleto. Totes les rutes s’iniciaran a les 19 hores i per participar cal enviar un correu a plaxativa@particip.es o telefonar al museu de Belles Arts (96.228.24.55) indicant la ruta a la que es vol acudir i el nombre de participants.

A més a més, tota la informació es pot consultar a la pàgina web www.plaxativa.particip.es, on s’explica en què consisteix el Pla i es pot trobar un document de síntesi amb tots els objectius i punts importants a tindre en compte, a més de comptar amb informació sobre tot el procés participatiu, tant el que es va iniciar en 2017 com el que tindrà lloc en les properes setmanes.