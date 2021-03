Xàtiva presenta el Pla Millenial per a la millora de l’ocupació jove a la ciutat

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i la regidora de Joventut Lena Baraza han presentat aquest dijous les línies generals del Pla Millenial 2021-2025, que va ser aprovat en el plenari municipal celebrat el passat dissabte per unanimitat de tots els partits polítics.

El Pla, que té la intenció de millorar l’ocupació juvenil de la ciutat, comptarà amb una inversió en aquest any 2021 d’un total de 242.300 euros, dels quals 210.000 seran aportats mitjançant el Pla Reactivem Xàtiva i els altres 32.300 procediran del Marc Pressupostari Ordinari de 2021.

“Pretenem que Xàtiva siga una ciutat d’oportunitats per als joves. En aquest moment estem en una situació de crisi com a conseqüència de la pandèmia, i això afecta especialment als nostres joves que vénen patint diferents crisis. Aquest projecte s’ha basat en la participació i tenint en compte les capacitats que tenim des de l’administració”, ha explicat Cerdà.

La regidora de Joventut, Lena Baraza, ha manifestat per la seua part que “aquest és el Pla de l’Ajuntament de Xàtiva per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals, que naix a partir d’aquell estudi sociològic que vam desenvolupar en 2019 i del qual van participar al voltant de 1.400 persones. En aquest procés d’elaboració s’ha comptat amb és d’un centenar de joves de la ciutat”.

El Pla Millenial contempla huit línies estratègiques i 28 accions a desenvolupar mitjançant la col·laboració públic-privada per al foment de la inserció laboral del col·lectiu jove tant qualificat com no qualificat.

Les línies estratègiques a desenvolupar són l’educació, formació, participació i drets laborals; emprenedoria, idees i cultura empresarial; retenció, retorn i captació de talent jove; inserció laboral per a l’experiència i la igualtat d’oportunitats; espai d’impuls de start-ups per a l’atracció d’inversions, creixement empresarial i diversificació del teixit productiu; reforç i diversificació de l’economia tradicional des d’una perspectiva jove; orientació i informació; i igualtat d’oportunitats laborals entre homes i dones joves.

“És un projecte molt ambiciós, que té molt de treball darrere, però paga la pena per tal de millorar la situació de les persones joves de la nostra ciutat, per a que tinguen un futur a Xàtiva”, ha indicat Baraza, mentre que l’alcalde Roger Cerdà ha assegurat que “anem a destinar els recursos econòmics necessaris per a que aquella persona que vulga mantenir el seu projecte de vida i d’emancipació a aquesta ciutat puga tindre les majors garanties possibles”.