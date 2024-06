Xàtiva rebutja els 765 metres de pantalles acústiques de formigó de 4 metres d’alt que vol construir la Generalitat

L’Ajuntament de Xàtiva ha anunciat que presentarà al·legacions per tal d’evitar que la Conselleria de Medi Ambient alce un total de 765 metres lineals de murs de formigó de 4 metres d’alçada en distints punt dels accessos principals a Xàtiva, “com a mesures de suposada protecció acústica”.

La notícia ha ocasionat un “profund estupor i gran preocupació” entre els representants municipals, els quals es mostren disposats a esgotar totes les vies possibles per tal d’aturar aquesta “agressió urbanística irreversible i sense precedents, que alterarà irreparablement el paisatge urbà de Xàtiva reconegut com a conjunt històric artístic i una de les 7 meravelles valencianes”, afirmen des del govern municipal.

Un d’aquests murs tindrà 4 metres d’alçada i 133 metres de longitud i bloquejarà l’accés a l’edifici del British College de Xàtiva, en la CV-645, un edifici que es troba reculat al voltant de 20 metres des de la carretera. Precisament, junt a aquesta parcel·la, l’Ajuntament està construint el nou col·legi Pla de la Mesquita, l’obra del qual contempla l’execució d’una ampla zona d’arbrat com a pantalla acústica natural, una solució molt menys agressiva i molt més respectuosa amb el medi ambient que la plantejada per la Generalitat.

No és l’únic mur de formigó que la conselleria preveu alçar als accessos a la ciutat. Encara hi hauria un de major longitud, fins a 200 metres i 4 metres d’alçada, que es pretén construir en l’accés principal a la ciutat, per tal de protegir acústicament l’edifici del centre assistencial d’UMIVALE a Xàtiva, edifici que dista més de 150 metres respecte de la CV-58. En aquest cas, es tracta d’una clínica d’assistència ambulatòria d’una mútua d’accidents de treball, on no hi ha ingressos de pacients. Es tracta, a més, d’un espai llogat i, per tant, podria donar-se la hipòtesi d’un futur trasllat de les instal·lacions. Només de les instal·lacions, perquè el mur es quedaria.

A aquesta circumstància, cal sumar tota la franja de comerços que volteja l’ambulatori de la mútua, empreses que veurien afectada la seua activitat seriosament per l’ocultació provocada per l’impacte visual d’un mur de quatre metres d’alt. Per si tot açò fora poc, cal afegir que l’ajuntament preveu construir un vial d’accés de vianants a eixes zones comercials, “la seguretat del qual es veuria compromesa per un mur de formigó excessiu a totes llums”.

Els plans de la conselleria es completen amb tres nous murs de 3 metres d’alçada en distints punts de la ronda nord de Xàtiva per a, suposadament, protegir del soroll del trànsit a l’IES Simarro. “Només cal observar la distància existent entre aquest edifici educatiu i la CV-645, ja que entremig se situa la via del tren. Aquests murs limitarien les possibilitats de desenvolupament urbanístic de la zona que contempla el PGOU, ocasionant pèrdues econòmiques als propietaris dels solars, a més de generar un impacte visual irreversible en una zona actualment desocupada i que no presenta problemes de saturació acústica”, afirmen.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha criticat durament la mesura, presa sense diàleg previ amb l’ajuntament. Cerdà ha dit que “el regal de la visita de hui del senyor Mazón a la nostra ciutat són 765 metres de pantalles de formigó de quatre metres d’altura, que van a tindre un impacte visual, econòmic i social incalculable”. L’alcalde tem que les pantalles de formigó “generen inseguretat en punts on ara hi ha una zona verda i centres educatius com el nou Pla de la Mesquita, el British i el Simarro”.

L’alcalde ha recordat que “la conselleria que, segons el president, ens anava a ajudar a solucionar els problemes de l’aigua, ara, el que vol és omplir de murs de formigó la nostra ciutat sense comptar, en cap moment, amb l’opinió de l’Ajuntament de Xàtiva”. Cerdà espera “que el senyor Sanchis i la resta d’afiliats al PP presents hui en l’acte a què assisteix el senyor Mazón li demanen explicacions del regal que ens vol fer la Generalitat Valenciana”.

Cerdà anuncia mesures, afirmant que “nosaltres, des de l’Ajuntament de Xàtiva, ens anem a oposar frontalment i anem a fer que els veïns afectats també presenten al·legacions perquè no podem consentir que ens emmurallen la ciutat amb formigó aquests senyors i senyores del PP de la Comunitat Valenciana”.

La construcció d’aquests murs ha estat planejada per la Direcció General d’Infraestructures i Projectes Urbans de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. Els murs es troben en fase d’al·legació abans de la seua aprovació definitiva. L’Ajuntament ja ha confirmat la seua intenció de presentar al·legacions al projecte i espera que particulars i altres entitats afectades se sumen a aquesta reivindicació. Es pretén concitar un ampli consens social a la ciutat en contra de la construcció d’aquests murs de formigó que frene la seua construcció per part de la Generalitat Valenciana.