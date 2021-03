Xàtiva restringirà l’accés de vehicles al Castell els diumenges i festius i habilitarà un bus-llançadora

La regidora de Turisme Raquel Caballero ha comparegut aquest dimecres en roda de premsa per tal d’anunciar les novetats de cara a la reobertura del Castell de Xàtiva, que tindrà lloc el proper dijous 1 d’abril.

En primer lloc cal destacar que a partir d’aquest mes d’abril, l’accés al Castell de Xàtiva estarà restringit per als vehicles els diumenges i festius, permetent-se sols l’accés dels vehicles autoritzats que seran el tren turístic, el qual eixirà des de l’Oficina de Turisme com és habitual; i un bus turístic llançadora que eixirà des del Centre d’Especialitats de l’Espanyoleto i que farà viatges de manera continuada des de les 10 del matí (horari d’obertura del Castell) fins l’hora de tancament. El preu del tren turístic continuarà sent de 4 euros mentre que el preu del bus serà de tan sols 1 euro.

A més a més, s’ha arribat a un acord per poder emprar el pàrquing del Centre d’Especialitats de l’Espanyoleto com a aparcament per a les persones que vagen a utilitzar el servei de bus els diumenges i festius, les quals podran accedir presentant la seua entrada. Allí mateix s’ubicarà una caravana de turisme com a segon punt d’informació des de la qual es vendran les entrades per a l’autobús i es controlarà l’accés. Pel que respecta al tren turístic, s’ha realitzat un canvi d’imatge del mateix i s’ha decidit ampliar la seua freqüència de viatges a cada hora.

"Amb aquesta iniciativa de restricció de vehicles pretenem evitar les aglomeracions, el tràfic i els problemes que vénen produint-se en les dates festives com per exemple el passat pont d’octubre, amb una gran afluència de gent", ha manifestat la regidora Raquel Caballero, qui ha indicat també que les persones amb mobilitat reduïda podran accedir amb els seus vehicles a la fortalesa sempre i quan hagen realitzat la reserva prèvia de l’entrada i ho hagen comunicat al personal del Castell.

Altre fet destacat és que la venda d’entrades serà exclusivament online, reservant-se tan sols un 10% del total per a venda en taquilla, i tan sols es vendran 150 entrades a cada hora per tal de poder controlar l’aforament al recinte i complir amb les mesures sanitàries i de seguretat establertes per la pandèmia. És per això que el màxim de visitants que tindrà diàriament el castell és de 1.300 persones. "Així evitarem les aglomeracions i aconseguirem que la gent entre de manera ordenada al llarg de tot el dia".

La regidora de Turisme ha recordat també en la seua intervenció les nombroses actuacions que s’han dut a terme en la instal·lació durant el temps que ha romàs tancada, amb millores pel que fa a pintura, fontaneria, electricitat o jardineria. S’han eliminat elements vegetals i arbres que estaven en una situació perillosa per a la fortalesa i impedien la visió de la muralla i del seu conjunt, així com també s’han retirat tots els cendrers atès que està prohibit fumar en tota la fortalesa. També s’han retirat elements com ara papereres, jardineres cablejats i canonades i s’ha renovat la xarxa de telecomunicacions amb la instal·lació de fibra òptica, dels nous torns d’accés per poder controlar l’aforament i de la nova senyalització.

El Castell de Xàtiva reobrirà les seues portes amb una programació cultural pròpia, ja que durant tot el mes d’abril es podrà gaudir a la sala dels escuts d’una exposició d’oficis d’artesania en perill d’extinció amb un gran atractiu, ja que es podrà veure l’espardenya d’espart més gran del món, la qual mesura uns 6 metres.