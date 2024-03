Xàtiva trau a licitació les obres d’urbanització de l’accés a la ciutat per la carretera del Genovés

L’Ajuntament de Xàtiva ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació de les obres d’urbanització de l’accés a Xàtiva per carretera del Genovés, camí de Sant Antoni i entorn de la Font dels 25 dolls, emmarcades en el Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació de València.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de 351.533 euros, dels quals el 80% seran abonats mitjançant una subvenció per part de la Diputació de València i l’altre 20% serà d’aportació municipal, a través del préstec d’inversions a llarg termini.

“Aquest és un espai que actualment compta amb una certa degradació i que gràcies a aquesta intervenció quedarà plenament integrat en l’entorn urbanístic de la zona, el qual ha canviat molt en els darrers anys ja que no suporta el tràfic que suportava antigament gràcies a l’habilitació de l’avinguda Juan Francés”, ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà. D’altra banda, el regidor d’Obres Ignacio Reig ha manifestat que “aquestes obres són demandades des de fa anys per part dels veïns, atès que és una de les entrades més degradades de la ciutat. Finalment hem aprovat eixe projecte i esperem que es puguen executar durant l’estiu, per a que a finals d’any es puga gaudir d’aquesta actuació que millorarà enllumenat, paviments, voreres, accessibilitat i xarxa d’aigua potable”.

L’actuació comptarà amb treballs de pavimentació de carrers, enllumenat exterior, obres per al tractament de l’aigua, treballs d’asfaltat i treballs d’instal·lació elèctrica. Es construirà un mur de característiques similars al del costat sud de la carretera per tal d’aconseguir un aspecte ordenat d’accés, i també es dotaran voreres pavimentades. A més a més, s’executarà una rampa que permeta l’accessibilitat a les persones amb diversitat de mobilitat i es col·locaran passos de vianants elevats per buscar la pacificació del trànsit.

Les ofertes es poden presentar fins al 10 d’abril, i hi haurà tres mesos per a la seua adjudicació, pel que s’espera que puga estar finalitzada per a finals de 2024.