Xavi Pascual, nou director del Patronat de Turisme de València.

El Patronat Provincial de Turisme de València comptarà d'ara en avant amb Xavi Pascual Soler com a director de l'entitat, que estarà "al capdavant de la nova estratègia que segueix l'organisme autònom de la Diputació de València des de 2019", segons ha anunciat hui el diputat de Turisme, Jordi Mayor.

Xavi Pascual assumeix el càrrec després d'exercir nombroses funcions en Turisme de la Diputació de València des de 1998 i participar en les tasques directives al costat del seu predecessor en el càrrec, Evarist Caselles, qui s'ha incorporat al Consorci de la Marina.

El nomenament d'un membre de la plantilla de l'organisme de la Diputació de València és "fruit de la confiança en els treballadors del Patronat i la seua qualitat professional", ha assegurat el diputat.

El nou director donarà continuïtat a l'estratègia de València Turisme en el sector turístic des de fa més d'un any, marcada principalment per una nova imatge gràfica, un nou concepte de subvencions directes després de la seua adhesió al Fons de Cooperació Turístic i la màxima col·laboració amb altres institucions en benefici del sector a la província de València, a més de l'aposta decidida per la sostenibilitat i intel·ligència turístiques.