Xiva demana al ministre Ábalos solucions davant la "inacció" sobre la modernització de la línia de rodalia C-3 i la seua electrificació

El Govern de l'Ajuntament de Xiva ha remés una carta al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i a la presidenta de la E.P.E. Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, Isabel Pardo, explicant-los la necessitat de millorar i augmentar la capacitat de la línia C-3 de rodalia entre València i Bunyol i l'electrificació d'aquesta línia, una petició ja històrica dels municipis usuaris.

En aquesta carta signada per l'alcalde Emilio Morales (Compromís) i el regidor de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat Manu Clemente (EUPV) s'assegura que fa més d'una dècada que existeix un expedient obert sobre l'electrificació de la línia que permetria augmentar la seua capacitat, així com freqüències i millora del servei en general.

Se li recorda en aquesta missiva als principals responsables de les infraestructures ferroviàries d'Espanya que ja en 2015 els onze municipis amb estació pels quals transcorre aquesta línia, inclòs Xiva, van signar la “Declaració de Xirivella” per a sol·licitar de manera conjunta la millora de les condicions de la línia C-3. Transcorreguts cinc anys des d'aquest acte i havent constatat que la situació no sols no ha millorat, sinó que ha empitjorat considerablement, des de l'Ajuntament de Xiva s'ha reiterat la petició formulada i sol·liciten de manera urgent i necessària l'adopció de les mesures necessàries per a revitalitzar la línia.

Davant el que es defineix com a "inacció" per part del Govern d'Espanya en els anys anteriors, l'Ajuntament de Xiva s'ofereix a col·laborar en la dinamització del projecte de millora i augment de capacitat de la línia C-3 de rodalia entre València i Bunyol, i l'electrificació d'aquesta.

En última instància l'Ajuntament sol·licita una reunió a tots dos responsables en la qual poder analitzar el moment actual sobre aquest assumpte i abordar la sol·licitud exposada.

Aquesta sol·licitud es va remetre tant al Ministeri com a ADIF a l'octubre de 2020 sense haver aconseguit cap resposta. No obstant això, des del consistori afirmen que es continuaran reivindicant aquestes millores per a la ciutadania.