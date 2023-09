Compromís aireja les subvencions de les empreses del vicepresident de la Generalitat

Compromís aireja en el ple de les Corts Valencianes les quantioses subvencions que han rebut algunes de les empreses del vicepresident de la Generalitat Valenciana. La coalició ha aprofitat la primera intervenció de Vicente Barrera, de Vox, per a tractar d’apuntar una contradicció, atés que la formació s’ha mostrat tan crítica amb els sistemes d’ajudes i subvencions públiques. La diputada valencianista Verónica Ruiz ha afirmat que el conseller “viu de fer negoci”, atés que gestionava prop d’una desena d’empreses.

La coalició ha posat el focus en les subvencions que rep del Govern de La Rioja la mercantil Unión Vitivinícola Sociedad Anónima, comercialitzadora del vi Marqués de Cáceres, que ha rebut milers d’euros de l’executiu regional en ajudes directes.

L’abril del 2023, l’Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja va publicar les empreses beneficiàries de les ajudes directes sobre la base de les convocatòries del 2022. En el marc del programa de suport al comerç exterior de la regió, per a “afavorir l’adaptació de les empreses en la seua eixida a l’exterior donant suport al desenvolupament de productes/serveis amb valor afegit, amb la finalitat que milloren la seua competitivitat”, la mercantil vitivinícola va rebre 18.449,60 euros.

L’agost passat, el butlletí va publicar la proposta de resolució d’ajudes a la destil·lació de crisi de vi –un procediment que permet als productors retirar del mercat una quantitat de producte, que es destina a obtindre alcohol etílic, per equilibrar el mercat–. En aquest marc, es va proposar la concessió de 10.000 euros per a la productora de vi.

Segons el portal de transparència del govern de La Rioja, l’empresa Unión Vitivinícola Sociedad Anónima Viñedos en Cenicero va rebre el 2015 una subvenció directa de 200.000 euros en el marc dels programes d’atracció d’inversions i creació d’ocupació aprovades el 2013. Barrera va entrar en el consell d’administració el 2018, segons el Registre Mercantil de la regió.

La productora i comercialitzadora de vi també ha rebut enguany ajudes del Govern d’Espanya. A través de l’Icex, dependent del Ministeri d’Indústria, l’empresa ha obtingut 30.900 euros per a un projecte d’exportació a Mèxic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb els fons europeus de l’any 2022. En la mateixa convocatòria l’empresa ha obtingut una ajuda de 25.000 euros per a desenvolupar el projecte a Alemanya. L’octubre del 2022, l’Icex va publicar la resolució del Programa d’iniciació i consolidació de l’exportació ICEX Next, en què l’empresa obté 24.000 euros d’ajudes públiques.

El vicepresident de la Generalitat s’ha mostrat molt “orgullós” d’haver contribuït al sector privat i ha assegurat que ha posat fi a la relació mercantil en compliment de la llei d’incompatibilitats de càrrecs públics. El també titular de Cultura ha explicat que fa un “sacrifici” en renunciar a la participació mercantil per a exercir com a número dos del Consell.