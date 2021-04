Compromís exigeix la retirada de plaques commemoratives amb el nom del condemnat Rafael Blasco en la localitat de Fondeguilla

La portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Mònica Àlvaro, i el diputat Jesús Pla, junt als regidors de Compromís a Fondeguilla (Plana Baixa) han anunciat que requeriran a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica la retirada de plaques d’inauguració d’infraestructures públiques d’esta localitat que encara mantenen el nom de l’ex conseller condemnat per corrupció Rafael Blasco.

Com recorden Àlvaro i Pla “des què el Botànic arribà a la Generalitat s’està procedint a la retirada d’estes plaques commemoratives col·locades per càrrecs públics que han estat condemnats per sentència judicial ferma per corrupció, delictes contra la hisenda pública i la seguretat social o per delictes contra l'administració”.

De l’ex conseller i ex diputat del PP, Rafael Blasco, condemnat pel desviament d’ajudes i frau en la cooperació al Tercer Món ja s’han retirat vàries plaques inaugurals de diferents edificis públics al llarg del nostre territori.

Segons s’explica des de Compromís la retirada d’estes plaques “a major glòria de personatges corruptes” fou una iniciativa aprovada per Les Corts en 2015 que té una important càrrega simbòlica en quant a la regeneració democràtica del País Valencià després del nefast període de gestió del PP.

Per als parlamentaris de Compromís “la dificultat d’assolir la retirada completa radica en què no existeix un registre amb el qual es puga tindre constància de les plaques que s'instal·laren ni els noms que hi apareixen, per això quan en tenim constància, com en el cas de Fondeguilla, ho traslladem a la Conselleria per a què puga realitzar la corresponent retirada”.