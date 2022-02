Compromís i Unides Podem qüestionen el president del Port de València després de les irregularitats detectades per l’Advocacia de l’Estat

L’informe de l’Advocacia de l’Estat publicat en exclusiva per elDiario.es que reflecteix fins a quatre irregularitats en la permuta de concessions aprovada per l’Autoritat Portuària de València (APV) en favor del navilier i conseller de l’organisme, Vicente Boluda, ha causat diferències entre els socis del Govern del Pacte del Botànic, en concret de Compromís i Unides Podem amb el PSPV.

Després de conéixer el contingut del document, la portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Papi Robles, va afirmar via Twitter que Ximo Puig hauria de qüestionar-se el nomenament del president de l’APV, Aurelio Martínez: “L’ocultació d’informació i les irregularitats haurien de fer que Ximo Puig es qüestione el nomenament del president de l’Autoritat Portuària de València. El Botànic va vindre per governar amb transparència i decència”.

El senador de la coalició valencianista, Carles Mulet, que va sol·licitar fins i tot una desena de vegades el document per la via parlamentària, va destacar la gravetat dels fets: “L’informe de l’Advocacia de l’Estat explica les irregularitats greus del Port de València. Aurelio Martínez no pot continuar un segon més al capdavant de l’Autoritat Portuària. Ximo Puig ha de moure fitxa i nomenar una altra persona neta”.

La síndica d’Unides Podem en les Corts Valencianes, Pilar Lima, va afirmar que l’informe “és molt greu” i que esperen “explicacions d’Aurelio Martínez”. Fonts del grup parlamentari van recordar que al juny ja van advertir que “si es provaven les irregularitats comeses en aquesta operació, algú hauria de depurar responsabilitats”.

Des de presidència de la Generalitat Valenciana van preferir no fer valoracions sobre això, malgrat les interpel·lacions directes dels socis de Govern a Ximo Puig.

El 29 de juny passat l’APV va anul·lar l’acord que havia aprovat mesos abans pel qual es va aprovar rescatar la concessió atorgada al navilier Vicente Boluda en les drassanes de la Unión Naval, sense ús des del 2012 i que caducava el 2027, compensant-lo amb una nova concessió de 35 anys per a la construcció d’un edifici d’oficines de 13 plantes.

L’anul·lació de la permuta va estar motivada per sengles informes de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat, que va afirmar que l’APV “no va procedir regularment”, i a més, l’operació està investigada pel Tribunal de Comptes i la Fiscalia Anticorrupció.

L’informe de l’Advocacia de l’Estat mai es va fer públic. En aquell consell d’administració del 29 de juny fins i tot l’APV en va negar una còpia als consellers (tan sols se’ls va deixar consultar-lo) i des de llavors tant l’Autoritat Portuària com el Govern han evitat fer-lo públic.

Tal com va avançar dilluns elDiario.es, el document reflecteix fins a quatre irregularitats en la forma de conducta dels responsables de l’APV, amb el seu president, el socialista Aurelio Martínez, al capdavant.

En concret, considera que no es va procedir regularment per no haver explorat prou el rescat de la concessió d’Unión Naval per la via de la caducitat i, per tant, sense necessitat de compensar Boluda amb una altra concessió. L’Advocacia considera que va poder fer-ho per la falta de conservació de les instal·lacions que formen part d’aquesta concessió i per no ajustar-se la seua activitat actual (manipulació i manteniment de contenidors) a l’activitat principal de la concessió (construcció de vaixells).

A més, afig que no es va procedir regularment compensant Boluda amb una altra concessió per tal com era per a una societat diferent de l’original (Unión Naval) i per a una finalitat diferent de l’original (de drassanes a edifici d’oficines).

El rescat irregular de la concessió de les drassanes de Boluda ve motivada pels canvis introduïts en l’ampliació del port, que no estan emparats per la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007. Aquests canvis impliquen el trasllat de la terminal de creuers a la seu de l’antiga Unión Naval.