Compromís rastreja les cases d’apostes pròximes a centres educatius en plena rebaixa de Mazón a les restriccions

En plena relaxació de les restriccions a les cases d’apostes, pilotada pel bipartit valencià del PP i Vox que presideix el popular Carlos Mazón, Compromís ha rastrejat els establiments que queden prop de centres educatius.

Si tres de cada quatre instituts a València tenen a menys de 500 metres una casa d’apostes o més, a Alacant i Elx en són mig centenar. Així ho ha denunciat la formació durant la presentació del “mapa de la ludopatia”, una pàgina web que ressenya les cases d’apostes situades prop de centres docents, limitats després de la llei del Pacte del Botànic que l’actual Govern de Mazón ha rebaixat.

La web, segons ha explicat Aitana Mas, portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, pretén que les associacions ciutadanes “puguen conéixer l’abast del problema de ludopatia entre la joventut i els menors, així com si hi ha negocis d’apostes en els centres a què van els seus fills i filles i els seus itineraris urbans”.

El mapa s’emmarca en la iniciativa legislativa popular que impulsa Compromís per a “revertir els canvis introduïts recentment pel PP i Vox en Llei del joc valenciana, que permeten acostar les cases d’apostes als centres educatius”, ha indicat Mas.

La formació valencianista recorda que “un de cada quatre menors juguen en cases d’apostes de manera regular”, segons les dades del Defensor del Menor. “Sabem també que el 80 per cent de les persones que en pateixen són menors de 30 anys. Hem d’allunyar les cases d’apostes dels nostres fills i filles, no acostar-los-les”, ha afegit Mas.

La portaveu adjunta de Compromís destaca que la ludopatia és “una addicció de què poca gent parla” i lamenta que “genera drames en moltes famílies i que suposa una amenaça, especialment per a la joventut”.

Per part seua, Carles Esteve, diputat autonòmic de Compromís, ha criticat que la política d’addiccions de la Generalitat Valenciana es limita a “un anunci grandiloqüent”. “Carlos Mazón ha de detallar la seua estratègia sanitària amb vista a una addicció que no és una substància tòxica, que no fa olor, que no es veu, que es nodreix de barris on els problemes socioeconòmics més presents estan. Observem aquesta situació amb preocupació, atés que el Consell de Mazón ha assumit tots els arguments del lobby del joc”, ha sostingut.

Una plaga en barris populars

Sara Llobell, edil de Compromís a l’Ajuntament d’Alacant, ha criticat que a la ciutat “existeix l’eix de la ludopatia”, amb locals d’apostes “pròxims a centres privats d’FP o centres públics” i ha censurat que “la major part dels establiments es localitzen en els barris populars i de classe treballadora”.

“El mapa fet per Compromís permet dibuixar un eix de la ludopatia –amb 10 cases d’apostes– que travessa des del carrer Sant Vicent al parc Lo Morant, els barris de les Carolines, l’Altell-Lumiares i Lo Morant-Sant Nicolau de Bari. Aquest eix mateix estén els tentacles en els barris del Garbinet, el Pla o els Àngels. No és casual que aquesta ruta els barris més necessitats”, ha alertat Llobell.

A Elx, pràcticament la meitat dels negocis d’apostes “es concentren en barris populars, de classe obrera i treballadora”, segons ha alertat la portaveu Esther Díaz.

“Trobem centres educatius molt prop de negocis d’apostes: IES Severo Ochoa, Victoria Kent, Misteri d’Elx, La Torreta, Nit de l’Albà o Carrús. Entre els centres privats i concertats, estan Calassanç o Lope de Vega, a més de centres privats de formació professional distribuïts pel nucli urbà”, ha assenyalat.