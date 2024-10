Compromís sospita de l’èxit del festival patrocinat amb 3,3 milions i pregunta a Carlos Mazón per la venda d’entrades

El president Carlos Mazón va valorar d’“èxit rotund” el festival del Nou d’Octubre, patrocinat per la Generalitat Valenciana amb 3,3 milions d’euros i a què van assistir 50.000 persones, segons va dir. Mazón va destacar l’impacte del festival en l’economia local, “amb la qual cosa s’ha impulsat el turisme i els sectors de l’hostaleria i el comerç”.

No obstant això, Compromís dubta de les xifres aportades pel Consell. La formació valencianista ha registrat una bateria de preguntes dirigides a l’executiu autonòmic en què demanen el detall de les entrades sortejades per la Generalitat, les que va vendre l’empresa organitzadora de l’esdeveniment i les invitacions reservades per a Presidència.

“Sabem que Mazón s’ha gastat el triple del que realment val, ara volem saber les entrades que han regalat per a ‘vendre’ un èxit que és fals”, assegura la diputada Verònica Ruiz. Això és perquè l’oposició ha posat el focus en el procediment d’adjudicació del patrocini del festival. El PSPV-PSOE va anunciar dijous que denunciarà el patrocini milionari davant la Fiscalia Anticorrupció.

Per part seua, Compromís recorda que Presidència s’ha negat a lliurar l’expedient als dos grups de l’oposició adduint que encara no està tancat. “Després de veure com Mazón dona a dit 3,3 milions d’euros a una empresa amb set mesos d’existència i d’esquena als productors musicals valencians per al festival Som de la Terreta i veient que ens han negat l’accés a l’expedient de contractació, en Compromís dubtem de l’èxit que diuen que va tindre el festival”, afirma la parlamentària autonòmica.

L’empresa del polèmic festival, tal com ha informat elDiario.es, va registrar la marca Som de la Terreta i va crear la pàgina web 47 dies abans que s’iniciara l’expedient de contractació, un procediment a dit i urgent. Mazón mateix va anunciar la celebració dels concerts sis dies abans que Presidència demanara una oferta a Iron Stage SL, l’empresa creada el mes de gener passat que va obtindre els patrocinis.

L’anunci de l’adjudicació es limitava a justificar el patrocini milionari pel fet que un únic operador pot executar el contracte per tindre els “drets exclusius” de propietat intel·lectual i industrial de l’esdeveniment.