Compromís vincula “excessos” d’Hisenda amb 13,8 milions en productivitat a inspectors valencians

“Hi ha un gran malestar pels excessos del personal de les oficines de l’Agència Tributària, que es dediquen a obrir expedients sancionadors per les qüestions més inversemblants a les persones en la presentació de les declaracions de l’IRPF”, sosté el senador de Compromís Carles Mulet en una pregunta dirigida al Govern.

“Gran part d’aquests expedients”, abunda el senador, “acaben en els tribunals com el TEAR [Tribunal Economicoadministratiu Regional] donant la raó a les persones afectades, després d’un calvari en què han hagut de buscar-se un advocat per defensar els seus interessos”. “Un cost que ”no es recupera“ encara que el TEAR done la raó al contribuent, afig Mulet.

El senador de Compromís va preguntar a l’executiu central si els funcionaris de l’Agència Tributària compten amb “alguna mena d’incentiu, bonificació o valoració” en funció dels expedients, sancions o revisions imposades. Així doncs, segons la resposta del Govern, els imports abonats en concepte de productivitat als funcionaris que integren el Cos Superior d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat i el Cos Tècnic d’Hisenda, en les seus de l’Agència Tributària de la Comunitat Valenciana, ascendeixen a 13,8 milions d’euros en cinc anys (entre el 2017 i el 2021).

La conflictivitat “no és elevada”

No obstant això, segons matisa l’Agència Tributària sobre els criteris de distribució de la productivitat, la conflictivitat en els actes d’inspecció “no és elevada”. Tampoc el percentatge dels casos impugnats que són finalment anul·lats en via de recursos econòmic administratiu o contenciós. Encara que Hisenda pretén “reduir al mínim la possible conflictivitat”.

“No es percep una ‘comissió’, ni un ‘percentatge’ sobre les regularitzacions proposades, ni tan sols hi ha una vinculació directa entre la percepció global del complement de productivitat i aquest o aquell expedient”, sosté l’Agència Tributària.