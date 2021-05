La Comunitat Valenciana comptarà el pròxim curs amb 99 aules noves per a alumnes de 2 anys en les quals s'oferiran 1.782 places gratuïtes

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha creat 99 noves aules gratuïtes d’Infantil de 2 anys en CEIP de 89 poblacions per al pròxim curs. Aquestes 99 aules sumen 1.782 noves places per a xiquets i xiquetes nascuts en 2019, i les famílies podran iniciar el procés d’admissió des de demà dimarts 25 de maig fins al 2 de juny en l’espai web telematricula.es.

El conseller Vicent Marzà destaca que “una novetat d’enguany és que hem aconseguit triplicar l’obertura d’aules de 2 anys gratuïtes en escoles respecte a cursos anteriors. És una prioritat garantir la igualtat d’oportunitats de les famílies i que els seus fills i filles puguen accedir a aquest tram d’educació no obligatòria independentment de la seua situació socioeconòmica”, i ha continuat: “l’altra novetat és que la meitat de les noves aules de 2 anys gratuïtes les hem creades en escoles rurals, perquè considerem que són fonamentals per a lluitar contra el despoblament, ja que amb més facilitats educatives, la gent opta per quedar-se a viure en els seus pobles”.

Les noves aules gratuïtes de 2 anys se sumen a les ja implantades en altres centres d’Infantil i Primària, les de les escoletes municipals i les de les escoletes de la Generalitat. En total, el pròxim curs s’oferiran més de 18.000 places en 900 aules d’aquestes característiques.

29 noves aules gratuïtes de 2 anys a les comarques d’Alacant

A les comarques d’Alacant s’obriran 29 noves aules gratuïtes de 2 anys en 22 municipis, la meitat dels quals tenen menys de mil habitants. A la ciutat d’Alacant s’ofereixen dues noves aules, una al CEIP Isla de Tabarca i una altra al CEIP San Roque, mentre que a la resta de la comarca de l’Alacantí se’n creen dues més, una a l’escola d’Aigües i altra al CEIP Raspeig de Sant Vicent.

A l’Alcoià s’obri una nova aula d’Infantil de 2 anys al CEIP El Romeral d’Alcoi i 7 més al Comtat: una al CEIP Real Blanc de Cocentaina i la resta a les escoles d’Agres, Alfafara, l’Alqueria d’Asnar, Benilloba, Gaianes i Planes.

L’Alt Vinalopó disposarà de tres aules d’Infantil 2 anys més i totes se situaran a Villena, concretament als CEIP El Grec, Joaquín María López i Santa Teresa. Al Vinalopó Mitjà s’obrirà una aula a l’escola d’Algueña i el Baix Vinalopó suma quatre aules més, tres a Elx (CEIP Candalix, Casablanca i Julio López Orozco) i l’altra al CEIP Cervantes de Santa Pola.

A la Marina Baixa es creen quatre aules de 2 anys a les escoles de Beniardà, Benimantell, Confrides i Sella, mentre que a la Marina Alta se n’obriran dues més al CEIP Cap d’Or de Teulada i al CEIP L’Arenal de Xàbia.

El Baix Segura disposarà de tres noves aules d’Infantil 2 anys, totes a Orihuela. Concretament s’obriran als CEIP Nuestra Señora del Pilar, Rincón de Bonanza i Virgen de Monserrate.

Aquestes 29 noves aules, que sumen 522 places escolars, s’afegeixen a les que Educació ha estat dotant els cursos passats de gratuïtat a les comarques d’Alacant en CEIP, escoletes de la Generalitat i escoletes municipals. Per tant, el pròxim curs hi haurà més de 300 aules gratuïtes de 2 anys amb unes 5.800 places gratuïtes a les comarques d’Alacant.

36 noves aules gratuïtes de 2 anys a les comarques de Castelló

A les comarques de Castelló s’obriran 36 noves aules gratuïtes de 2 anys en 35 municipis, 28 dels quals tenen menys de mil habitants. La ciutat de Castelló de la Plana suma dues noves aules, una al CEIP Bernat Artola i l’altra al CEIP Illes Columbretes. La resta de la Plana Alta guanya quatre aules de dos anys, una al CEIP La Mediterrània d’Orpesa, i les altres tres a les escoles de Cabanes, Sierra Engarcerán i Vilanova d’Alcolea.

A la Plana Baixa s’obriran set aules d’Infantil 2 anys: una al CEIP Pascual Nácher de Vila-real i una altra al CEIP Recaredo Centelles de la Vall d’Uixó. Les altres cinc se situaran a les escoles d’Alfondeguilla, Eslida, la Llosa, Suera i Tales.

A la comarca de l’Alt Palància es creen 7 noves aules de dos anys que es trobaran a les escoles d’Azuébar, Barracas, Bejís, Caudiel, Torás, El Toro i Viver, mentre que a l’Alt Millars se n’obrin dues, una a Montán i l’altra a Montanejos.

Els Ports disposarà de tres noves aules d’Infantil 2 anys, que s’obriran als aularis de Cinctorres, Forcall i Portell de Morella. L’Alcalatén suma dues noves aules, una a l’escola de les Useres i l’altra a Vistabella del Maestrat. A la comarca de l’Alt Maestrat es creen tres noves aules de 2 anys situades a Culla, Tírig i Vilar de Canes.

A la comarca del Baix Maestrat s’obrin cinc noves aules d’Infantil 2 anys. Una se situarà al CEIP Jaume I de Vinaròs, i les altres quatre, a les escoles de la Pobla de Benifassà, Rossell, la Salzadella i Xert.

Aquestes 36 noves aules, que sumen 648 places escolars, s’afegeixen a les que Educació ha estat dotant els cursos passats de gratuïtat a les comarques de Castelló en CEIP, escoletes de la Generalitat i escoletes municipals. Per tant, el pròxim curs hi haurà més de 140 aules gratuïtes de 2 anys amb més de 2.600 places gratuïtes a les comarques de Castelló.

34 noves aules gratuïtes de 2 anys a les comarques de València

A les comarques de València s’obrin 34 noves aules gratuïtes de 2 anys en 32 municipis, 12 dels quals tenen menys de mil habitants. L’Horta Sud disposarà de 8 aules noves: n’hi haurà tres a Paiporta (CEIP Jaume I, CEIP L’Horta i CEIP Rosa Serrano), mentre que les altres cinc es trobaran al CEIP Vil·la Romana de Catarroja, el CEIP L’Almassil de Mislata, el CEIP La Constitución de Quart de Poblet, el CEIP Juan XXIII de Torrent i el CEIP Antonio Machado de Xirivella.

A l’Horta Nord s’obriran tres noves aules, una al CEIP Cervantes d’Alboraia, les altres al CEIP Rei en Jaume de Foios i al CEIP Clara Campoamor de Paterna. A la comarca del Camp de Túria es crea també una nova aula de 2 anys que es trobarà al CEIP Lluís Vives de Benaguasil.

El Camp de Morvedre comptarà amb quatre noves aules 2 anys situades a les escoles d’Albalat dels Tarongers, Estivella, Petrés i Quart de les Valls.

A la Serrania s’obrin dues aules noves a les escoles d’Alcublas i de Sot de Chera. El Racó d’Ademús disposarà també d’una nova aula a l’escola d’Ademuz, a la Vall de Cofrents-Aiora s’obrirà una unitat de 2 anys a l’escola de Jarafuel i a la comarca de la Plana d’Utiel-Requena dues més, una a l’escola de Camporrobles i l’altra al col·legi de Venta del Moro.

La Ribera Alta tindrà dues noves aules d’Infantil 2 anys, una a l’escola de Llombai i l’altra al CEIP José María Boquera de Carcaixent. La Safor també suma dues noves aules a les escoles d’Alfauir i Almiserà.

A la Costera s’obrin tres aules d’Infantil 2 anys, una al CEIP Martínez Bellver de Xàtiva, i les altres dues a les escoles de la Granja de la Costera i la Llosa de Ranes. La Vall d’Albaida tindrà tres noves aules de 2 anys a les escoles de Bellús, Bufali i Montixelvo, mentre que a la Canal de Navarrés se’n creen dues a les escoles d’Anna i Bicorp.

Aquestes 34 noves aules, que sumen 612 places escolars, s’afegeixen a les que Educació ha estat dotant els cursos passats de gratuïtat a les comarques de València en CEIP, escoletes de la Generalitat i escoletes municipals. Per tant, el pròxim curs hi haurà més de 480 aules gratuïtes de 2 anys amb unes 9.400 places gratuïtes a les comarques de València.