La Comunitat Valenciana lidera la pujada dels preus de lloguer l’últim any amb un 16% i arriba al màxim històric

La bambolla dels lloguers d’habitatge s’ha disparat a la Comunitat Valenciana fins al punt que els preus van arribar a un màxim històric el mes de novembre passat i quasi s’han duplicat des d’abril del 2015, moment en què van tocar fons després de la crisi immobiliària iniciada l’any 2007.

Així doncs, el preu de l’habitatge en lloguer ha pujat un 3,7% en la variació mensual i un 16,6% en la variació interanual, i ha situat el preu mitjà en 10,05 euros el metre quadrat al mes, segons les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa. Això significa que actualment, llogar un habitatge de 100 metres quadrats al territori valencià costa ja de mitjana 1.005 euros al mes. Aquest últim valor interanual (16,6%) col·loca el preu del lloguer de novembre com el valor màxim detectat en tota la sèrie històrica en el conjunt del territori valencià, que és l’increment interanual més alt detectat a tot Espanya.

Segons l’estudi, totes les comunitats incrementen el preu interanual al novembre. En cinc comunitats se superen els dos dígits i en concret a la Comunitat Valenciana, les Balears i les Canàries superen el 15% interanual. L’ordre de les zones d’Espanya amb increments interanuals és: la Comunitat Valenciana (16,6%), les Balears (16,5%), les Canàries (15,4%), Madrid (14,0%), Cantàbria (10,1%), Navarra (8,4%), Extremadura (8,0%), Galícia (7,9%), Castella i Lleó (7,3%), la Regió de Múrcia (5,6%), Andalusia (5,5%), Astúries (5,4%), Catalunya (5,3%), el País Basc (5,1%), Aragó (3,1%), La Rioja (2,9%) i Castella-la Manxa (1,0%).

Quant al rànquing de comunitats amb el preu de lloguer més car, en els primers llocs se situen Madrid i Catalunya, amb els preus de 15,36 euros per metre quadrat al mes i 14,69 euros, respectivament. Segueixen el País Basc amb 13,95 euros per metre quadrat al mes, les Balears amb 13,95 euros, les Canàries amb 11,16 euros, Navarra amb 10,58 euros, la Comunitat Valenciana amb 10,05 euros i Cantàbria amb 10,05 euros el metre quadrat al mes. D’altra banda, la regió amb el metre quadrat més econòmic és Castella-la Manxa amb 5,92 euros.

La província d’Alacant dispara els preus

Per províncies, totes les valencianes incrementen el preu interanual de l’habitatge en lloguer el novembre del 2022, i lidera l’augment la d’Alacant amb un 25,7%, seguida de València amb un 16,7% i finalment Castelló amb un 3,2%. Quant als preus, l’ordre de les províncies per preu és València amb 11,02 euros per metre quadrat al mes, Alacant amb 9,77 euros i Castelló amb 7,17 euros.

En la major part dels municipis analitzats el preu dels habitatges en lloguer s’ha incrementat respecte de l’any anterior. La ciutat de Santa Pola és la que més increment acumula el novembre amb un 33%. Segueixen les ciutats de Benidorm (31,8%), Alacant (31,4%), el Campello (30,8%), Gandia (26,7%), Torrevella (22,5%), València capital (22,4%), Elx (20,2%), Alcoi (10,3%), Castelló de la Plana (4,3%).

Quant al preu per metre quadrat el novembre, les tres ciutats amb els preus més alts són Benidorm (13,07 euros el metre quadrat al mes), Canet d’en Berenguer (12,65 euros) i València capital (12,45 euros per metre quadrat al mes). D’altra banda, el municipi amb el preu més econòmic per a llogar és Alcoi amb 5,66 euros el metre quadrat al mes.

“El preu de l’arrendament continua a l’alça de manera intensa. Les pujades es produeixen en totes les comunitats autònomes i unes quantes presenten de nou preus màxims històrics i baten rècord de cost per metre quadrat. La situació també és complicada en les principals capitals de província, per ser zones molt demanades, en què l’oferta d’habitatge en arrendament escasseja i on es produeixen pujades molt significatives. Aquest context confirma que les regulacions dirigides a controlar el preu dels lloguers no són eficaces, i al contrari del que persegueixen, contrauen l’oferta d’habitatge en renda. Per això, el desequilibri entre oferta i demanda és tan extens que la tendència alcista del preu es mantindrà en aquest mercat per a l’any vinent”, comenta María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa.