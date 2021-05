La Comunitat Valenciana manté el toc de queda a partir de mitjanit i amplia l'horari de l'hostaleria fins a les 23.30

El toc de queda s'estableix a la Comunitat Valenciana entre la mitjanit i les sis del matí (fins ara estava fixat de 22.00 a 6.00). En espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, i en domicilis particulars no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents (fins ara era sis persones el límit). S'amplia l'horari d'obertura de l'hostaleria fins a les 23.30 (estava fixat a les 20.00) i s'autoritza un aforament del 50% a l'interior de bars i restaurants i del 100% a les terrasses a l'aire lliure.

L'aforament màxim en cinemes, teatres, pavellons o llocs de culte se situa en un 75% de la capacitat del recinte. L'aforament del 75% s'aplica també a locals comercials i de prestació de serveis. Es consideren activitats incompatibles amb l'ús de la màscara el bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones, així com en piscines, en l'exterior o cobertes; la pràctica d'esport en el mitjà aquàtic, siga aquest natural o artificial, els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d'esport en el mitjà aquàtic i a l'entorn d'aquest.

Aquestes són algunes de les mesures adoptades pel Govern valencià que es publicaran mitjançant sengles decrets de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en una edició extraordinària del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè entren en vigor en la mitjanit del dissabte al diumenge. Es tracta d'una nova relació de restriccions en la lluita contra la COVID-19 que substitueix les normes que deixen d'estar en vigor en decaure l'estat d'alarma.

Les noves mesures s'han adoptat en la reunió de la mesa interdepartamental en la qual participen, entre altres, el president Ximo Puig, la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, i el vicepresident segon Rubén Martínez Dalmau, a més de diversos consellers. La reunió s'ha celebrat aquest dissabte per a tindre ja sobre la taula el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al manteniment del toc de queda, encara que es retarde el seu inici, i a la restricció de les reunions a 10 persones, una vegada ha decaigut l'estat d'alarma que donava cobertura legal a normes que afecten drets fonamentals dels ciutadans.

El Govern valencià ha optat per plantejar al TSJCV de manera prèvia les seues intencions i no esperar a la ratificació posterior de les mesures una vegada adoptades. Els mateixos jutges havien suggerit aquesta via per a les mesures que no tinguen un caràcter d'urgència i necessiten suport legal, com el toc de queda.

Amb la menor incidència acumulada de la COVID-19 a Espanya, la Comunitat València es manté fa setmanes per davall dels 50 contagis per cada 100.000 habitants a dues setmanes vista i ha estat més de set dies sense registrar defuncions de pacients amb coronavirus.