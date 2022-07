La Comunitat Valenciana, per davall de la mitjana en ocupació de les UCI per Covid, descarta restriccions aquest estiu

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va afirmar dilluns que durant l’estiu es mantindran oberts tots els centres de vacunació sense cita prèvia activats en diferents punts de la Comunitat Valenciana per agilitar la vacunació davant la Covid-19, i va animar les persones que encara no ho han fet a completar la seua pauta de vacunació.

Al mateix temps, va descartar l’aplicació de noves restriccions davant l’increment dels contagis, però va apel·lar a la prudència i la responsabilitat de la ciutadania, i especialment de les persones contagiades, així com a “ser cautelosos amb les persones més vulnerables”.

Puig es va pronunciar així després de mantindre una reunió amb persones expertes de diferents àrees de coneixement per avaluar la situació actual de la pandèmia de Covid-19 a la Comunitat Valenciana. A la trobada va assistir també el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez.

Les paraules de Puig deixen clares dues idees. D’una banda, que la vacunació serà una vegada més el principal actiu per a contindre la que ja es coneix com la setena onada. De l’altra, crida a la precaució sobretot amb les persones de risc, però al mateix temps es posa de manifest que la variant òmicron, malgrat la rapidesa amb què es propaga, no ha tensat la capacitat assistencial fins al punt de plantejar-se alguna mínima restricció, especialment pel que fa a l’ocupació de les UCI, que actualment és l’indicador de referència.

I com va dir Puig, si es compleixen les previsions dels experts, la nova onada de contagis quedarà controlada en un termini entre 10 i 15 dies.

Les dades així ho avalen. Segons les últimes dades del divendres 8 de juliol (dimarts n’hi haurà una actualització), la Comunitat Valenciana està per davall de la mitjana espanyola en tots els indicadors, que són molt similars als de finals del mes de març passat, quan es van alçar totes les restriccions que quedaven vigents a la Comunitat Valenciana.

Així doncs, la incidència acumulada en persones majors de 60 anys està en 1.030 casos per cada 100.000 habitants de la mateixa edat en els últims 14 dies, mentre que la mitjana espanyola està en 1.225 casos. Respecte de l’últim mes, la incidència s’ha triplicat.

Malgrat tot, els hospitals valencians tenen, actualment 1.164 persones ingressades, 56 de les quals en la Unitat de Cures Intensives (UCI), fet que suposa un 9,8% (9,9% mitjana espanyola) i un 4,7% (5,7% mitjana espanyola) d’ocupació respectivament. Fa un mes, els percentatges eren del 4,74% i del 3,98%. Al final del mes de març passat, quan es van eliminar les restriccions, hi havia 437 persones ingressades, 40 de les quals en l’UCI.

Puig va recordar la importància de mantindre les mesures de protecció davant del virus com l’ús responsable de la màscara, especialment en aglomeracions i per a les persones més vulnerables; la higiene de mans; la ventilació d’espais interiors i mantindre la distància de seguretat.

A més, va avançar que la Generalitat proposarà al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut la planificació de la quarta dosi de la vacuna per a aquesta tardor, especialment per a aquelles persones més vulnerables, i va insistir en l’“efecte protector” de la vacunació.

4.400 persones vacunades en una setmana

Un total de 4.412 persones van acudir la setmana passada als 22 punts de vacunació sense cita prèvia que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha activat en diferents punts de la geografia valenciana per agilitar la vacunació davant el Covid-19.

La finalitat d’aquesta iniciativa és que tota persona pendent d’alguna dosi de la vacuna Covid-19 puga completar la pauta de vacunació establida. A més, durant tot l’estiu s’aniran activant nous punts de vacunació en tota la Comunitat Valenciana.

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, va animar totes les persones pendents d’alguna dosi de la vacuna davant del coronavirus perquè s’immunitzen.

“Ens trobem en un moment en què estan pujant els contagis per coronavirus. Per això, és convenient que tota persona que estiga pendent d’alguna dosi de la vacuna demane cita en el seu centre de salut o acudisca a algun d’aquests punts de vacunació sense cita per protegir-se i protegir les persones més vulnerables”, va dir el conseller.

A més dels punts de vacunació sense cita, la campanya de vacunació continua desenvolupant-se en els centres sanitaris. Per tant, en aquests moments qualsevol ciutadà que necessite vacunar-se pot contactar amb el seu centre de salut o acudir a un dels punts de vacunació sense cita prèvia.

Punts de vacunació sense cita oberts aquesta setmana

Durant aquesta setmana, estaran en funcionament una vintena de punts de vacunació sense cita prèvia. La Conselleria de Sanitat actualitza diàriament tota la informació sobre els horaris i les dates a través de les xarxes socials. Twitter, Facebook i Instagram.

A la província de València estaran actius el centre de salut de Llíria (dilluns de 13 a 15), el centre de salut de Paterna El Clot (dilluns i dijous d’11 a 13), l’hospital de la Malva-rosa (de dilluns a divendres de 16 a 20.30), el centre de salut de Burjassot II (dimarts de 10 a 12.30) i el centre de salut de la Font de Sant Lluís (dimarts i dijous de 9 a 13).

Així mateix, obriran el centre de salut de Bétera (dimecres de 15.30 a 19.30), el centre de salut de Godella (dimecres de 15.30 a 19.30), el centre de salut de la Pobla de Vallbona (dimecres de 15.30 a 19.30), l’Escola de Persones Adultes de l’Eliana (dijous de 15 a 17), el centre de salut de Benimàmet (dijous de 12.30 a 15), el centre de salut Plaça de Segòvia (dijous de 9 a 13), el centre de salut de Benetússer (dijous d’11 a 14), el centre de salut d’Oliva (divendres de 9 a 13), el centre de salut de Benaguasil (divendres de 12 a 14) i el centre de salut de Montcada (divendres de 12.30 a 14).

A Alacant obrirà el centre d’especialitats les Foietes de Benidorm (dimarts de 15 a 20), el centre El Escorratel d’Oriola (dimecres de 15 a 20) i a l’Hospital de Torrevella (dijous de 8.30 a 14.30). A la província de Castelló, romandrà obert el Pati dels Tarongers de l’Hospital General de Castelló de la Plana (dimarts de 16 a 21).