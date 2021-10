La Comunitat Valenciana redueix al mínim les restriccions: hostaleria i oci nocturn recuperen els seus horaris i aforaments

La festivitat del 9 d’Octubre tindrà enguany amb un simbolisme especial. Dènou mesos després de la irrupció de la tràgica pandèmia en què els valencians i valencianes s’han vist obligats a conviure amb restriccions ben dures, la majoria d’aquestes decauran coincidint amb el dia gran de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha anunciat el president del Govern valencià, Ximo Puig, després de la celebració de la mesa interdepartamental en què també han participat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, entre altres membres del Consell.

Puig ha anunciat que la màscara continuarà sent obligatòria en interiors i en exteriors quan no es puga guardar la distància de seguretat i que els límits d'aforament queden suprimits, excepte en el cas de grans esdeveniments i festivals de música, que tindran un protocol específic que es presentarà en els pròxims dies i en els quals s'estableix una persona per cada 2,25 metres quadrats.

L’hostaleria i l’oci nocturn recuperen els horaris previs a la pandèmia. En el cas de l’hostaleria, les taules, tant en interior com en exterior, mantindran el límit de 10 persones i es podrà consumir en la barra drets, però mantenint la distància de seguretat.

En el cas de l’oci nocturn, les pistes de ball queden habilitades amb l’ús obligat de la màscara i en el moment de consumir caldrà retirar-se a les zones habilitades mantenint distàncies de seguretat.

Els cinemes, teatres, auditoris i museus recuperen també el 100% del seu aforament excepte quan es consumisca que es deixarà un seient lliure de distància. En les competicions professionals de futbol i bàsquet no hi haurà límit màxim de públic i en pavellons l'aforament màxim serà del 80% i en estadis oberts del 100%.

“Iniciem una nova etapa d’esperança i il·lusió, hem patit molt, però hem fet passos fonamentals per a superar la pandèmia”, ha dit Puig, que ha explicat que les noves mesures entren en vigor la mitjanit de divendres.

L’eliminació de la majoria de les restriccions ha sigut possible gràcies a la bona situació epidemiològica. Des del 28 de setembre passat la Comunitat Valenciana està en risc baix. En aquell moment, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies era de 49 casos, mentre que dimecres 6 d’octubre era de 39.

Quant a la vacunació, s’ha administrat almenys una dosi a 4 milions de valencians i valencianes, mentre que 3,9 milions tenen la pauta completa.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 156 persones ingressades, 38 d’elles en l’UCI: 22 a la província de Castelló, 2 en l’UCI; 67 a la província d’Alacant, 21 d’elles en l’UCI; i 67 a la província de València, 15 en l’UCI.