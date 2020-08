La Comunitat Valenciana torna a ser la pitjor finançada el 2018: 1.100 milions per davall de la mitjana i 4.500 milions menys que Cantàbria, la que més rep

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat dissabte que “la liquidació definitiva del sistema de finançament autonòmic del 2018 assigna a la Comunitat Valenciana un total de 1.825,6 milions d’euros, cosa que, unida als recursos assignats pel model, suposa que cada valencià rep 2.494 euros del sistema de finançament, xifra que ens manté a la cua d’Espanya”.

En concret, l’autonomia valenciana ha sigut la pitjor finançada d’Espanya amb 2.494 milions d’euros, per darrere de Múrcia (2.509 milions), Andalusia (2.537 milions), Madrid (2.631 milions) i Catalunya (2.664 milions). Les més ben finançades són Cantàbria (3.412 milions), La Rioja (3.228 milions) i Castella i Lleó (3.091 milions).

“El finançament per capita que reben els valencians és un 8,2% menys que la mitjana i se situa un 27% per davall del que rep la regió més ben finançada”, ha revelat Soler.

El conseller ha lamentat que “el model actual continua generant diferències importants de finançament per habitant entre les comunitats de règim comú i això no és just. A Espanya no pot haver-hi ciutadans de primera i ciutadans de segona, tots tenim els mateixos drets”, ha reclamat Soler.

“Estem davant una situació insostenible, que a més s’agreuja si tenim en compte l’actual conjuntura en què ens trobem, fent front a la crisi econòmica posterior a una pandèmia. L’infrafinançament limita la capacitat de reacció de l’Administració valenciana per a la recuperació”, ha indicat Soler.

Vicent Soler ha fet aquestes declaracions després de conéixer les xifres de la liquidació dels recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú del 2018, que ha fet públiques divendres el Ministeri d’Hisenda. La liquidació del sistema de finançament es du a terme dos anys després, per la qual cosa aquests ingressos es perceben el 2020.

1.100 milions més si estiguérem en la mitjana

El conseller ha lamentat que “amb un finançament igual a la mitjana nacional la Comunitat Valenciana rebria 1.100 milions més, i si tinguera el mateix finançament que la regió més ben finançada tindria 4.500 milions més”.

Les xifres de la liquidació definitiva del 2018 confirmen, segons Soler, “la bretxa en l’assignació de recursos del sistema de finançament a la Comunitat Valenciana, respecte de la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú, i que oscil·la tots els anys al voltant de 1.300 milions”.

“És per això –ha explicat Soler–, que, malgrat gastar menys que la mitjana, continuem generant dèficit per la falta d’assignació de recursos del sistema, que es converteix en deute”. El conseller ha afegit que “l’infrafinançament històric explica el 45% del deute valencià actual des del 2002, un percentatge que s’eleva fins al 70% si es considera que el problema de l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana té l’origen molt abans”.

Segons el conseller, les dades posen de manifest “la necessitat imperiosa i inexcusable de modificar el sistema de finançament autonòmic perquè estiga basat en els principis de suficiència, amb una reordenació vertical dels recursos; el d’equitat, amb una distribució horitzontal entre les autonomies, atenent principalment el criteri de població, perquè les persones són les destinatàries d’aquests serveis essencials; i el de corresponsabilitat fiscal”.

Vicent Soler ha advocat també per disposar d’un fons d’anivellament transitori fins a la posada en funcionament del nou model de finançament. Així mateix, també ha reclamat el finançament estatal corresponent a Sanitat i Dependència en els pressupostos generals de l’Estat del 2021.

Ingrés de la part pendent de la liquidació i del Fons Covid

Dels 1.825,65 milions d’euros que corresponen a la Comunitat Valenciana per la liquidació del model del 2018, la Generalitat va poder disposar de manera anticipada del 50%, que el Govern central va avançar l’abril a les comunitats que ho van sol·licitar per fer front a l’augment de la despesa sociosanitària en el pitjor moment de la pandèmia. Així doncs, amb l’ingrés fet dijous passat, dia 30, dels recursos pendents de la liquidació del 2018 i els 449,6 milions del primer tram sanitari del Fons COVID, la caixa de la Generalitat va rebre en el termini anunciat per l’executiu central, abans d’acabar el mes de juliol, un total de 1.350,66 milions.