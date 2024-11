Comunitats educatives de municipis afectats per la DANA reclamen ajuda solidària davant la falta d’assistència de la conselleria

Les comunitats educatives de diferents municipis afectats per la DANA a València estan organitzant-se de manera autònoma per a demanar ajuda solidària i posar així en marxa les seues escoles com més prompte millor. Aquests col·lectius es queixen de falta d’informació per part de la Conselleria d’Educació que únicament els remet que la competència per a adequar els centres és dels ajuntaments.

Des de localitats com Catarroja, Massanassa o Sedaví, les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), membres de la direcció dels centres i la comunitat educativa en general demanen la col·laboració solidària amb mobiliari, material i donacions econòmiques per a poder adequar i equipar els seus col·legis.

A Sedaví, l’AMPA del CEIP Sant Climent estan recaptant juntament amb el professorat i la direcció tota mena de material i donacions econòmiques pel seu compte. La cap d’estudis del centre, Lola Ramírez, explica: “La conselleria ens ha dit que la responsabilitat d’aquesta adequació recau en els ajuntaments, però aquests estan desbordats amb tot el que han de fer pels veïns. La conselleria hauria d’actuar i coordinar tots els centres, perquè els ajuntaments no en donen l’abast”.

Ramírez lamenta: “Estem gestionant nosaltres el voluntariat i les ajudes que ens arriben, però intentem rebre instruccions, i no rebem resposta”. Per això insisteix que volen “que se sàpia quant que costa que la Generalitat actue”, perquè fins ara només els ha visitat un tècnic per a fer un informe, que els han dit que els passaran.

D’altra banda, la responsable escolar recorda: “Ara molts xiquets estan en acolliment en altres centres que els han tingut de manera solidària, però a partir de dilluns no sabem què passarà, sentim abandó de la conselleria”.

En una situació anàloga es troben a Catarroja, on s’han organitzat totes les AMPA per a recaptar de manera conjunta tota aquesta mena d’ajuda i expliquen que encara estan netejant els centres, traient el material fet malbé. Però també afirmen que estan “a l’espera de les instruccions d’Educació per a veure quan i on es reprendran les classes. Una situació difícil i complicada”.

Davant això, indiquen: “És molt trist veure com es troben tots els centres educatius i necessitarem molts recursos per a tornar al curs escolar”. Per això demanen difusió del missatge de la necessitat de solidaritat ciutadana.

A Massanassa les AMPA dels col·legis Lluís Vives i Ausiàs March en el seu missatge recorden que “tota ajuda compta” i també que s’ha obert un número de compte per a donacions econòmiques.

Compromís critica la “descoordinació” amb els ajuntaments

El portaveu d’Educació de Compromís en les Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha exigit al Govern de Mazón que “escolte les propostes de la comunitat educativa i done solució a la descoordinació de la conselleria amb la gent que està a peu de centre, que coneix a la perfecció les necessitats i que se senten abandonats pel departament d’Educació”.

El diputat valencianista afirma que “els pocs alumnes que potser recuperen classes la setmana que ve serà perquè les famílies es busquen la vida, no gràcies a la conselleria”, i ha afegit que “ningú coneix en els pobles afectats les mesures anunciades pel conseller Rovira i la comunitat educativa està autoorganitzant-se”.

La formació considera que els ajuntaments són fonamentals per a transmetre informació i necessiten ajuda de personal de la conselleria per a fer bans i informar a peu de zona zero els equips directius i les famílies sobre solucions per a garantir espais escolars a milers d’alumnes. “Quasi quinze dies després de la catàstrofe, els únics netegen centres són les famílies, el professorat i la gent voluntària. Centres que necessiten una desinfecció com cal i sobre la qual no s’ha transmés per part de la Generalitat cap planificació per a dur-la a terme”.

La conselleria avalua l’estat dels centres

La Conselleria d’Educació informava divendres a la vesprada que ha remés informació als alcaldes dels ajuntaments afectats i als directors de centres educatius d’aquests municipis, en què els trasllada els criteris adoptats perquè els alumnes puguen tornar a les aules “amb totes les garanties de seguretat”.

El departament dirigit per José Antonio Rovira assegura que ha mostrat “el suport de la conselleria per a facilitar la faena als ajuntaments en cas de trobar dificultats en l’execució d’actuacions considerades d’emergència”. Entre les pautes assenyalades hi ha instruccions quant a neteja interior, així com de desinfecció i de seguretat de les instal·lacions.

Finalment, la conselleria ha recordat que dilluns passat va traslladar a la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, en la comissió d’Empresa i Ocupació creada per la DANA, les necessitats que presenta la zona afectada, l’import de les quals quant a educació es calcula en prop de 1.135 milions per a reparació d’infraestructures, instal·lació d’aules temporals, equipament escolar, transport, menjador, neteja o revisió elèctrica “i que hauria d’assumir el Govern d’Espanya”.