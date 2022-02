Confirmat l’acomiadament de la gerent de l’Associació de Joves Empresaris de València: “Ha violentat greument la lleialtat”

“No hi ha dubte que la treballadora ha violentat greument la lleialtat deguda a l’empresa” amb un “clar perjudici en l’activitat” de la firma competint en el mateix mercat. La secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs contra el seu acomiadament de la gerent de l’Associació de Joves Empresaris de València (AJEV), que va muntar una empresa privada per a faenes idèntiques a les que feia per a l’entitat en què treballava mentre estava de baixa.

“La sanció disciplinària imposada no es considera desproporcionada o mancada de fonament”, conclou la sentència. La dona, amb un salari mensual de 2.333 euros, estava contractada per l’AJEV com a gerent i gestora de projectes europeus. Entre el 26 de novembre de 2018 i el 19 de maig de 2020 va estar de baixa mèdica amb diagnòstic inicial de trastorn per ansietat generalitzada.

En aquest període, segons un informe de l’agència de detectius Distrito 46, la gerent va participar en activitats de l’empresa que compartia amb el seu marit, que treballa en un taller mecànic, i una altra sòcia. Així doncs, figura en diverses fotografies de sessions de treball “intervenint activament”, algunes de celebrades a Alemanya o Itàlia.

La sentència dictada pel Jutjat Social número 1 de València considerava que la dona, durant la baixa mèdica, va exercir un treball paral·lel, encara que la gerent va argüir que les visites a l’estranger per a les reunions de l’empresa que compartia amb el seu marit eren “viatges de plaer” per “recomanació mèdica”. “Si estava capacitada per a l’activitat que va dur a terme, ho estava igualment per al seu treball per compte d’altri”, argumentava la sentència en primera instància.

La gerent acomiadada va constituir amb el seu marit i amb una altra sòcia “una societat l’activitat de la qual s’integra en el mateix àmbit d’actuació” que l’AJEV “per a la formació i la recerca i desenvolupament per a joves emprenedors”. Una firma privada, de la qual era administradora única, i per a la qual va assistir durant la baixa mèdica a diverses reunions de treball. Els fets provats, conclou el TSJ-CV, “tenen entitat suficient per a ser mereixedors de la sanció disciplinària imposada”.