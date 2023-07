El conflicte d’À Punt per l’IVA deixa la cadena pública amb 9 milions d’euros en negatiu

À Punt podria tindre beneficis si l’Agència Tributària li permetera deduir-se l’IVA anual. És la conclusió que apunta el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que va aprovar els comptes de l’ens públic divendres passat. En un comunicat, la cadena pública assegura que tindria uns beneficis d’1,4 milions d’euros “si l’Agència Tributària no haguera canviat el criteri de deducció”.

El compte de resultats consolidat del grup donaria un benefici d’1.415.829 euros, tenint en compte la subvenció de 70 milions de la Generalitat per a la prestació del servei públic, apunta la corporació, que indica: “En aquest exercici, la repercussió de l’impost ha sigut de 10.447.106 d’euros, incloent-hi part dels possibles interessos d’exercicis anteriors”. El resultat consolidat aprovat pel Consell Rector és de -79.639.876 d’euros, dels quals caldria descomptar la quantitat aportada per la Generalitat Valenciana de 70.608.600, apunten.

La cadena pública arrossega aquest conflicte amb Hisenda des del 2020, quan l’Agència Tributària va homogeneïtzar el criteri per a les televisions autonòmiques i va marcar que aquests ens públics no poden deduir-se la totalitat de l’IVA. La resolució d’Hisenda, que abasta els pressupostos des de l’any 2016 fins al 2020, obliga À Punt a tornar 24 milions d’euros. L’ens públic va recórrer contra la decisió, que afecta quasi la meitat del seu pressupost, i la Generalitat Valenciana es va comprometre a assumir el deute de l’exercici passat per no afectar la programació a través de la llei d’acompanyament als pressupostos. Aquesta previsió està recollida també en una clàusula quarta del contracte programa entre la CVMC i el Consell de la Generalitat per als anys 2021-2023.

L’ens públic va interposar reclamacions davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana que encara estan pendents de resolució. “És important ressaltar que la Inspecció va considerar que no hi ha indicis de la comissió de cap infracció tributària i, per tant, no va iniciar procediment sancionador contra les entitats”, indica la corporació, que reconeix haver tingut problemes de tresoreria.

“La complexitat per a trobar un mecanisme financer per a dur a terme l’article 52 –referent a la llei de pressupostos– ha generat problemes puntuals de tresoreria especialment rellevants en l’SAMC, en cap cas un efecte imputable a la gestió interna, aprovada cada any pels diferents òrgans de fiscalització”, afirma el comunicat, que apunta que “altres televisions autonòmiques han afrontat la situació amb un augment del pressupost per part de l’Administraci

ó“.