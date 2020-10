El Consell imposa una sanció molt greu amb multa de 90.000 euros a una ramaderia de bous braus i li prohibeix exercir durant quatre anys

La Generalitat Valenciana ha imposat multes que sumen 90.613,43 euros a l’empresa castellonenca Ganadería El Mijares SL per diverses infraccions, una de les quals molt greu, a la llei valenciana de ramaderia. El Consell també ha imposat a la mercantil de Vila-real la prohibició d’exercir l’activitat ramadera durant quatre anys per mantindre als animals sense identificació, no tindre la documentació sanitària i obstruir l’actuació inspectora de l’Administració.

La comissió d’una infracció molt greu permet al Govern valencià sancionar l’empresa per la manipulació, el trasllat o la disposició de qualsevol manera dels animals, els seus productes, derivats i subproductes, i de les mercaderies cautelarment intervingudes o l’incompliment de les mesures d’intervenció, tal com indica l’article 151.8 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana. Les altres tres infraccions, per la falta de documentació sanitària i d’identificació dels animals i per obstrucció a la inspecció, han sigut qualificades com a greus.

En Ganadería El Mijares SL, una societat creada fa dos anys i dedicada al comerç a l’engròs d’animals vius, figura com a administrador únic Vicente Gargallo Solsona, juntament amb la seua sòcia Josefa Morata Blázquez. La ramaderia El Mijares, segons l’Agrupació Espanyola de Ramaders de Bestiar Brau, té unes quantes finques a la província de Castelló. El responsable de l’empresa, Vicente Gargallo Solsona, va penjar el telèfon quan aquest diari va contactar amb ell per obtindre la seua versió.