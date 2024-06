El Consell de Mazón torna a carregar contra la ministra i candidata del PSOE Teresa Ribera en campanya electoral

El PP de la Comunitat Valenciana torna a usar les institucions per a carregar contra la candidata a les europees del PSOE, la ministra Teresa Ribera, en plena campanya electoral. El Consell de la Generalitat Valenciana que presideix el popular Carlos Mazón torna a emprar la roda de premsa posterior al ple per a emetre una crítica conjunta al Ministeri de Transició Ecològica, que encara dirigeix la candidata socialista, per l’estat de l’Albufera.

Si la setmana passada els populars van impulsar una reprovació a Ribera aprofitant la seua majoria amb Vox en les Corts Valencianes, aquesta l’executiu autonòmic ha aprovat una declaració institucional coincidint amb el Dia del Medi Ambient. Mazón ha traslladat el seu Govern al Parc Natural de l’Albufera, des d’on s’ha llegit el text que acusa el Govern central de mentir.

El text, que reivindica la “supervivència” de l’aiguamoll, afirma que “el Govern i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) han incomplit l’obligació legal de posar a la disposició del llac el volum d’aigua establit en la normativa estatal, és a dir, en el Pla Hidrològic del Xúquer, establida en l’annex XI del Reial decret 35/2023, del 24 de gener. Una norma que recollia en l’apartat 5 de l’article 13 uns cabals ecològics de 20 hectòmetres que en data de hui fins i tot no s’han transferit”. El responsable de la Confederació va afirmar fa unes setmanes que s’havia transferit l’aigua a les séquies que arriben al llac i va considerar que les crítiques es devien a un intent d’enterbolir la campanya electoral.

La declaració recorda que l’executiu autonòmic vol portar el Govern d’Espanya als tribunals si no compleix una sèrie de reivindicacions i apel·la la “voluntat” de les administracions per a mantindre l’aiguamoll, que enalteix pel seu valor ambiental i també com a “senyal d’identitat”, un “ecosistema únic en el món”. En aquesta línia, per a la seua protecció, la consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, insisteix a portar l’executiu central als tribunals. El Consell va enviar fa dues setmanes un requeriment al ministeri, pas previ al recurs contenciós, que presentarà si no hi ha una resposta en els dos mesos de termini. En el requeriment s’exigeix al Govern que aporte els 18 hectòmetres cúbics que no ha destinat al llac com marca la normativa, segons el Consell. “L’Albufera per al Govern no existeix, no els preocupa gens”, afirma la consellera Pradas.

Segons el requeriment enviat al Govern, la Generalitat només té constància de l’entrada al llac de 14,51 hectòmetres cúbics (hm³) a través de la séquia Reial del Xúquer, i poc més de 2 hm³ des del sistema Túria a través de la séquia de Favara, d’acord amb un informe de data 20 de maig de 2024 del subdirector general d’Espais Naturals Protegits i Vida Silvestre, i assegura, per tant, que “els 10 hm³ del sistema Xúquer i els restants 8 hm³ del sistema Túria no han arribat al llac, malgrat estar recollits en el Pla Hidrològic”.

El Govern, per contra, assegura que “no hi ha una sola dada que porte a concloure un incompliment per part del ministeri”. Segons el secretari d’estat Hugo Morán, del departament de Ribera, han entrat al llac “més de 100 hm³ a través d’aportacions naturals i de retorns de reg”, dins dels quals estan els 50 hm³ que des de la Confederació s’assegura que s’han aportat a l’Albufera. Uns càlculs similars als de la Confederació Hidrogràfica, que dona suport al Govern.