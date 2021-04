La Consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà: “L’ampliació del port confronta amb les mesures de mitigació del canvi climàtic”

La polèmica decisió de Ports de l’Estat de delegar en l’Autoritat Portuària de València (APV) la responsabilitat i la decisió de fer una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a l’ampliació nord continua generant reaccions en l’àmbit polític i els governs d’esquerres, tant autonòmic com municipal.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà (Compromís), en declaracions a elDiario.es, ha insistit que “qualsevol projecte que afecte el litoral ha d’adequar-se a escenaris futurs que marca la normativa en matèria ambiental amb vista als anys 2030 i 2050” i ha advertit que el projecte d’ampliació “confronta amb les mesures d’adaptació i mitigació al canvi climàtic”.

La consellera ha qüestionat “els canvis successius sobre un projecte la versió definitiva del qual no s’ha fet pública” i ha instat a copiar “el model del port de Castelló en matèria de mesuradors de qualitat de l’aire”, que compta amb cinc mesuradors, tres més que el port de València, si bé és cert que està en previsió una ampliació d’aquests dispositius.

L’alcalde de València, Joan Ribó, també de Compromís, va insistir dimarts en la necessitat de tindre una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per decidir si es du a terme o no l’ampliació del port de la ciutat. En aquest sentit, va considerar que la capital valenciana “no pot veure’s maltractada” pel recinte portuari i va reclamar “solucions” davant “problemes” de mobilitat a la ciutat i a la seua àrea metropolitana i va repetir la seua aposta pel transport metropolità, a més d’advertir de les conseqüències mediambientals del projecte esmentat.

La vicealcaldessa de València i portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, en declaracions a la Cadena SER i À Punt, va evitar aprofundir si cal una altra DIA i va reivindicar un pla “seriós” de regeneració per a les platges del sud de la ciutat per a “pal·liar” els “possibles efectes” de l’ampliació nord del port de València. Gómez va defensar que “qualsevol” obra pendent de fer en el port de València ha de tindre un impacte mediambiental “nul” i va advocar per “compensacions” davant aquest projecte.

També es va posar de perfil el conseller socialista de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que, preguntat per aquest diari, es va limitar a reiterar com en altres ocasions que “cal apostar per l’equilibri entre el respecte a l’entorn i el desenvolupament econòmic, complint sempre la normativa en matèria de sostenibilitat”. Respecte a la DIA, com la seua companya de partit Sandra Gómez, va evitar posicionar-se en afirmar que és “una qüestió tècnica, en què ha de prevaldre el criteri tècnic”.

Des de presidència de la Generalitat no van respondre a les preguntes d’aquest diari en relació a un tema sobre el qual Ximo Puig encara no s’ha pronunciat.

El síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, va assegurar que la seua formació no deixarà de banda la lluita per evitar l’“ampliació monstruosa del port de València” i va advertir que esgotaran “totes les vies necessàries”, començant per la parlamentària.

El Consell de Cercles de Podem València, per part seua, va acordar sumar-se a la via judicial contra l’ampliació del port en una reunió mantinguda el dissabte 10 d’abril. El Consell, a més, reclama la paralització o la moratòria del projecte.

Per contra, els partits de dretes, tant el PP, com Ciutadans i Vox, han manifestat el seu suport sense fissures a l’ampliació portuària esgrimint la creació de llocs de treball, un argument que qüestionen els mateixos estibadors en les al·legacions presentades al projecte o el mateix eurodiputat del PP Esteban González Pons.

D’altra banda, la Federació d’Associacions Veïnals de València va exigir dimarts la paralització del procés d’adjudicació de la concessió per a la construcció i la gestió de la nova terminal nord del port de València i ha sol·licitat l’obertura d’un debat seriós en què tinguen veu tots els agents implicats amb l’objectiu d’analitzar la possibilitat de desmuntar els dics de recer actuals que tant de mal han fet i continuen fent a les platges del Parc Natural de l’Albufera per reutilitzar-los en una possible ampliació del port de Sagunt que satisfaça les necessitats d’espai de l’Autoritat Portuària de València (APV) a llarg termini.