Continua el caos del bipartit valencià de PP i Vox en l'ensenyament: hi ha escoles de 0 a 3 anys sense “cap educador”

“L’educació de 0 a 3 anys serà gratuïta, universal i sense paperassa per a les famílies”. Així de contundent es mostrava Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, en anunciar una de les mesures estrela del seu programa electoral. No obstant això, el Govern autonòmic format pel PP i Vox afronta l’inici del curs escolar, aquest pròxim 11 de setembre, sense les places per cobrir en la xarxa pública d’escoletes. A una setmana de l’inici del curs, “hi ha escoletes que no tenen cap educador”, segons denuncia el portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz.

Es tracta de personal que no depén directament d’Educació, sinó de Funció Pública, una direcció general de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública. Educació es limita a activar la plataforma electrònica per determinar les places necessàries, cosa que no va fer fins a l’1 de setembre passat, segons Lorenz, que acusa el conseller José Antonio Rovira de dur a terme una “pèssima gestió”.

La Conselleria d'Educació, a preguntes d'aquest diari, ha assenyalat que la convocatòria de places d'educació infantil acaba aquest dimarts i la “previsió” és que divendres que ve recullen les seues credencials i el dilluns els educadors s'incorporen als seus llocs de treball per a iniciar el curs.

“Sembla que les paraules del conseller Rovira, que assegurava que era una prioritat aconseguir posar en marxa les escoletes de 0 a 3 anys no es compliran o amb unes condicions no gaire adequades”, denuncia el parlamentari socialista. Després de l’inèdit caos en l’adjudicació de les places de docents, que s’ha prolongat pràcticament tot el mes d’agost, la xarxa pública d’Educació Infantil de 0 a 3 anys s’enfronta al repte d’activar els llocs amb poc de marge d’actuació.

“Per a començar el curs”, explica Lorenz, “és fonamental dotar les escoletes del personal adequat”. Dilluns, “quan ja s’hauria de preparar la distribució dels educadors, hi ha nombroses escoletes que no tenen aquest personal necessari”, postil·la.

I això a pesar que l’educació pública de 0 a 3 anys va ser una de les mesures que ‘va vendre’ el PP durant la campanya electoral. La portaveu d’Educació del PP valencià, Beatriz Gascó, va assegurar en una trobada amb responsables patronals que es tractava d’una “prioritat, perquè és molt bona per al desenvolupament pedagògic dels xiquets, contribueix a fomentar la natalitat i ajuda a la conciliació familiar”.

Per a José Luis Lorenz, per contra, “resulta estrany que el nou Govern de la Generalitat expresse que una prioritat és cobrir l’etapa de 0 a 3 anys en el sistema d’ensenyament valencià i després no facilite els recursos que puguen fer-ho”.

UGT demana la paralització dels canvis d’horari en ESO

L’accidentat inici del curs escolar per als docents valencians continua cuejant. El sindicat UGT ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) l’obertura d’un incident d’execució de la sentència del 30 de juny passat, que va anul·lar uns quants articles del decret del 5 d’agost de 2022, promulgat pel Govern anterior del Pacte del Botànic per a l’establiment de l’ordenació i el currículum de l’ESO.

L’exsecretari autonòmic d’Educació, el socialista Miguel Soler, va aprovar en una resolució del 12 de juliol passat les instruccions de l’execució de la sentència pel que fa a les hores lectives de l’alumnat de primer, segon i tercer de l’ESO per a evitar que es veieren reduïdes en dues hores setmanals a conseqüència de l’anul·lació dels projectes interdisciplinaris com a matèria obligatòria que va imposar el TSJ-CV.

No obstant això, a un dia de l’inici del curs per als docents, el nou secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, va tombar la resolució del seu predecessor i va modificar els horaris d’ESO, en una decisió que no s’havia comunicat prèviament als sindicats i que causa un nou maldecap als directors dels centres, atesa la poca antelació que tenen fins al pròxim 11 de setembre, data d’incorporació de l’alumnat.

Així doncs, UGT considera que les noves instruccions “retallen la llibertat i el dret d’autonomia dels centres educatius pel fet d’imposar de manera unilateral” l’obligatorietat de substituir les dues hores dels projectes interdisciplinaris dels àmbits educatius per les matèries de Matemàtiques i Llengua Estrangera en els grups de primer d’ESO.

De fet, la sentència del TSJ-CV va ser conseqüència d’un recurs contenciós administratiu presentat per UGT. El sindicat considera que l’anul·lació de les instruccions per part del nou secretari autonòmic d’Educació, “són incorrectes i suposen extralimitar-se en les atribucions i les competències a l’hora d’aplicar la sentència”. UGT sosté que l’ordre anterior de Miguel Soler “executa correctament aquesta sentència”.

La decisió de Daniel McEvoy ha causat “malestar i renou” entre el professorat, les direccions i els claustres dels centres educatius. “La dinàmica dels centres escolars s’ha vist sensiblement alterada per unes noves mesures diferents de les utilitzades per a l’organització d’aquest nou curs escolar”, denuncia el sindicat, que sol·licita a l’alt tribunal autonòmic que deixe en suspens cautelarment l’última resolució i restablisca la previsió anterior d’horaris. “A 24 hores de la tornada dels docents als seus centres educatius aquestes instruccions poden tindre una repercussió negativa en el dret a l’educació bàsica de l’alumnat”, assenyala el sindicat.

UGT titla la inopinada mesura de la Conselleria d’Educació d’“unilateral, centralista, imposada i uniforme” i considera que retalla el dret dels centres educatius a la seua autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió, que complica l’inici del curs escolar 2023-2024 “amb una incidència artificial més generada els nous gestors educatius” i que maltracta el professorat.

La concertada se suma a les crítiques a Rovira

La Federació de Sindicats Independents d’Ensenyament (FSIE-CV), majoritària en el sector de la concertada, ha demanat al conseller José Antonio Rovira que “els canvis importants que afecten els professionals de l’educació s’aproven amb participació i consens”.

El sindicat defensa que “cal mostrar consideració cap al treball d’organització dels centres i la preparació que els docents duen a terme abans del començament de curs, i que amb aquest canvi poden haver vist modificada la seua assignació de matèries, una vegada planificat el seu curs”.

FSIE-CV ha sol·licitat una reunió amb Rovira i recorda que “ja el mes de juliol es van publicar instruccions que reduïen la jornada en dues hores setmanals per a l’alumnat i no així per als docents en aquests tres cursos i va ser una tasca complicada ajustar horaris, no podem fer i desfer faena”.

CSIF demana plantilles completes en els centres

D’altra banda, el sindicat CSIF ha instat la Conselleria d’Educació que cobrisca aquesta setmana totes les places existents per vacants o baixes. El sindicat considera “fonamental” començar el curs el pròxim 11 de setembre amb les plantilles completes en els centres.

“És prioritari”, segons CSIF, “atendre les peticions de places dels centres i, alhora, permetre que el personal docent que s’incorpora dispose d’un mínim de temps per a dur a terme tots els preparatius i poder adaptar-se al seu nou lloc de treball abans de començar les classes”.