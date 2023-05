La contractació del centre d’atenció telefònica de Taula: un exdiputat del PP que no recorda “res” i un “convidat de pedra”

La mesa de contractació del centre d’atenció telefònica pretesament falsejat de la Diputació de València va ser, si més no, cridanera. Manuel L. M., un funcionari que va ser designat com a membre de la mesa de contractació d’Imelsa, l’antiga empresa pública de la institució provincial de què era gerent Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, ha explicat que va ser un “convidat de pedra”, tal com va manifestar en la fase d’instrucció. El testimoni es va integrar a la mesa de contractació per assessorar en aspectes tributaris del centre d’atenció telefònica. “No vaig entrar a valorar res, perquè, en principi, ja estava valorat tot”, ha dit en referència al paper que van exercir els funcionaris Salvador Deusa i Ricardo Ángel Marí, tots dos acusats en la causa. Aquest últim, malgrat que no figurava en la mesa de contractació, va assistir “a una reunió o dues”.

En el tercer judici del cas Taula, que se celebra davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València, figuren com a acusats l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus, el ionqui dels diners i el seu exsogre, que va cobrar una pretesa comissió del contracte del centre d’atenció telefònica a través d’una empresa pantalla a nom de la seua cunyada.

El testimoni ha assegurat que va assistir a la mesa de contractació per “ampliar” els seus coneixements sobre la funció pública i ha mostrat la seua molèstia per veure’s “involucrat” en la instrucció del cas Taula: “Sincerament, tot aquest procés ha minat molt la meua vocació com a funcionari públic”.

El funcionari no recordava haver votat en la mesa de contractació, però ha assegurat que ningú li va donar indicacions de quina empresa s’havia d’adjudicar. També ha reconegut que no va llegir els plecs de contractació, ja que la seua tasca es limitava a assessorar en els aspectes tributaris.

Per part seua, Rafael Pérez Martínez, diputat provincial del PP entre el 2011 i el 2015, ha declarat que no recordava pràcticament res del procés d’adjudicació. El també exalcalde de Sedaví era conseller delegat de la firma Imelsa, però ha al·legat que qui “manejava l’empresa de fet” era Marcos Benavent. “En cap moment” va ser consultat per l’encàrrec de gestió del servei del centre d’atenció telefònica o pels plecs de contractació.

“No ho sé” o “no me’n recorde”

L’exdiputat provincial del PP ha repetit desenes de vegades “no ho sé” o “no me’n recorde”, escudant-se en el temps transcorregut des de l’adjudicació. “No vaig posar la taula ni sabia qui intervenia ni qui estava”, ha declarat. “Quan em vaig asseure de president, ja estava constituïda”, ha afegit.

Tampoc recordava si el secretari d’Imelsa li va comunicar les deficiències detectades en els plecs ni el motiu pel qual el funcionari Ricardo Ángel Marí va assistir a dues sessions, malgrat no formar part de la mesa de contractació. El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, ha preguntat al testimoni si va haver-hi alguna discussió en el si de la mesa de contractació. “No em recorde pràcticament de res, ha passat molt de temps”, ha contestat.

Rafael Pérez Martínez ha assegurat que no va participar en “res”: “Tot venia definit per les persones encarregades dels informes preceptius d’aquesta adjudicació”, ha dit. No va haver-hi una votació, tal com ha reconegut també el primer testimoni, perquè els punts obtinguts per les empreses “ja venien sumats”. L’exdiputat provincial del PP ha negat que hi haguera un tripijoc en l’adjudicació del contracte o que rebera indicacions en aquest sentit.

El testimoni s’ha esplaiat més a relatar la situació en la Diputació de València arran de la desaparició de Marcos Benavent, quan estava en marxa la investigació secreta del cas Taula. En aquest context, li va preguntar a Alfonso Rus, llavors president popular de la Diputació de València si estava tranquil. “Perquè jo no estic tranquil”, ha rememorat que va dir a Rus. “No entenia la situació que estava passant” i el preocupava en la seua qualitat de diputat responsable de les empreses públiques de la institució provincial.