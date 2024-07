Controlat l’abocament de fuel a les platges de l’Albufera mentre el moviment veïnal apunta al trànsit del port

“Continuem investigant, totes les línies d’investigació estan obertes”, va dir dimecres la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en referència a l’abocament de fuel a les platges del Parc Natural de l’Albufera. Les associacions ciutadanes i veïnals, per part seua, apunten directament al port de València. La Comissió Port-Ciutat va titlar la infraestructura portuària de “perill real” per a les platges del sud de l’urbs i va advertir que el projecte d’ampliació suposarà una “amenaça potencial” per a la salut i per al patrimoni natural.

La taca de fuel es va estendre uns dos quilòmetres: des de Pinedo fins a La Casbah al Saler. La Comissió Port-Ciutat també va demanar que la Fiscalia de Medi Ambient òbriga una investigació per a determinar les causes i els responsables de l’abocament, definit per l’associació com una “capa descomunal d’hidrocarbur, de color negre i olor penetrant de gasoil” o “franja de sopa negra espessa, amb grumolls com de plastilina xafada”.

A la petició que el Ministeri Públic investigue els fets es va sumar també la Federació d’Associacions Veïnals de València. La seua presidenta, María José Broseta, va afirmar: “No és possible que presumim de Capitalitat Verda Europea mentre s’esdevenen situacions com aquest abocament d’hidrocarburs que ha arribat a les platges del Parc Natural de l’Albufera en el que suposa un autèntic desastre ecològic contra el nostre entorn, el nostre patrimoni natural i la nostra pròpia salut”. En la mateixa línia, el grup de Compromís a l’Ajuntament de València va instar l’Assessoria Jurídica Municipal a presentar davant la jurisdicció penal una denúncia per delicte ambiental per “afecció greu” a l’Albufera per l’abocament de fuel que ha patit l’entorn del Parc Natural.

La delegada del Govern va manifestar que en l’últim escombratge dels mitjans aeris i marítims, de dimarts a última hora, ja no es veia contaminació en la costa. Capitania Marítima i Salvament s’encarreguen de les perquisicions sobre l’origen de l’abocament. “Hem revisat especialment tots els vaixells que han eixit i que han passat per la zona. Estem treballant en col·laboració amb l’Autoritat Portuària per a revisar vaixells. Ens alertarien si detecten qualsevol mena de taca o abocament que estiguera en la zona”, va afirmar Pilar Bernabé.

Preguntada pels resultats de les proves de l’abocament, la delegada ha indicat que es van prendre dimarts i que continuen analitzant-se. “Aquestes proves necessiten un temps per a poder certificar exactament quin tipus d’abocament és”, va argüir Bernabé.

Les tasques de neteja de les platges es van prolongar durant tota la jornada de dimecres. La consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, va confirmar que la situació evolucionava “d’una manera favorable” gràcies a les faenes de neteja. “24 hores després de l’abocament podem valorar favorablement les faenes de retirada de l’hidrocarbur que està depositat a la platja del Saler”, va dir Pradas.

El disseny del pla de retirada de l’hidrocarbur té dues fases, segons va explicar la consellera: retirada de la capa més superficial i cales per a comprovar que no hi ha més producte en el subsol.

“Esperarem les pròximes 24 hores perquè acaben aquestes faenes i poder dir ja que efectivament l’hidrocarbur no està a les nostres platges. Tot i això, es faran analítiques de l’estat de la qualitat de l’aigua perquè, abans que puguen tornar-hi els banyistes, assegurar-nos que la qualitat és òptima i, mentrestant, l’Ajuntament ja ha comentat que la platja es mantindrà tancada, almenys pel que fa a l’ús per al bany”, va afirmar Salomé Pradas.

La consellera de Justícia i Interior també va confirmar que no hi ha fauna afectada, “més enllà d’un corriol que ha sigut assistit pels tècnics de la Generalitat Valenciana i que ha sigut recuperat”. “La bona notícia és que no hi ha ocells afectats en aquest moment mateix i mantindrem el seguiment tant per la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Medi Ambient, com per SEO Birdlife per a evitar qualsevol mal”, va postil·lar.

Per part seua, el regidor d’Emergències a l’Ajuntament de València, Juan Carlos Caballero, va expressar la previsió que les platges es mantinguen tancades dimecres per a dur a terme les tasques de neteja. Al migdia, molt poques persones prenien el sol a les platges del Saler i no hi havia cap banyista, atesa la prohibició a conseqüència de l’abocament. “La nostra prioritat número u és reobrir-les com més prompte millor, però sempre garantint la seguretat i que les platges estiguen netes i no contaminades”, va manifestar Caballero.