El Corredor Mediterrani agafa impuls per a finalitzar la primera fase el 2024: aprovats en dos mesos projectes per 259 milions

El Corredor Mediterrani agafa velocitat a un any de les eleccions generals, llevat que hi haja avançament. Només en els mesos de març i abril el Govern ha licitat i adjudicat obres per valor de 259 milions d’euros, en concret, s’han licitat projectes per valor de 218 milions i s’han adjudicat per valor de 41 milions.

Així es desprén del balanç que ha fet l’oficina del coordinador del desenvolupament del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, en què es detallen el que es consideren com els últims passos per a fer realitat la primera fase de la infraestructura en la zona nord, això és, la posada en marxa de les vies en amplària internacional per a passatgers i per a mercaderies des de València fins a la frontera francesa.

Segons Boira, “aquesta primera fase, si no hi ha contratemps, estarà tota operativa en un termini entre 18 i 24 mesos segons els diferents plecs, és a dir, l’any 2024”.

Amb tot, els projectes aprovats aquests últims dos mesos es concentren entre Barcelona i Alacant. Dels 41 milions adjudicats, destaquen com a obres més costoses la instal·lació de senyalització i instal·lacions en l’estació de Barcelona (11,6 milions), en el tram de l’Ametlla de Mar-Camp de Tarragona (17,7 milions) i la implantació de vies en amplària internacional entre les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord a València (6,7 milions).

Com a licitacions més quantioses destaca un projecte d’instal·lació de pantalles de protecció acústica en el tram València-Xàtiva-La Encina (99 milions d’euros), el subministrament i el transport d’aparells de via per al tram Castelló-Vandellòs (23 milions) i renovació de vies en amplària internacional, així com la nova electrificació en el tram Xàtiva-La Encina (83 milions).

Sobre aquest tema, Boira comenta que aquest últim és el projecte més decisiu dels que s’escometran en la zona sud perquè, com va informar elDiario.es, permetrà la connexió de les tres capitals valencianes en alta velocitat i amplària internacional a través del Corredor Mediterrani.

En la zona nord, considera decisiu “tot allò relacionat amb la implantació de l’amplària internacional entre Vandellòs i Castelló, únic que discorre en aquesta amplària de manera exclusiva, cosa que és una aposta molt forta per un model que permetrà fomentar les mercaderies amb Europa, per exemple, la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt”.

A totes aquestes licitacions se sumarà entre aquest mes i el que ve el del canal d’accés de València, és a dir, el soterrament de l’accés ferroviari a la ciutat des del bulevard sud fins a l’estació de Joaquín Sorolla, amb un pressupost de 437 milions d’euros a abonar entre el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%).