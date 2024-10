Obert un mapa digital per a localitzar a les persones desaparegudes per la DANA a València

La DANA classificada com una de les pitjors de l’últim segle, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), i equiparada a la gota freda del 1982, quan va tindre lloc la ‘pantanada’ de Tous, i a la riuada desastrosa del 1987 ha fet estralls entre la ciutadania valenciana, que intenta col·laborar amb la cerca de familiars, amics i persones més pròximes de qui no tenen senyals.

Dimarts 29 d’octubre, centenars de missatges van desbordar la xarxa social X dels que intentaven localitzar els seus acostats. Diversos usuaris publicaven en temps real el seu parador, mentre feien una crida als comptes oficials dels serveis de rescat i de la Generalitat, perquè el “112 havia col·lapsat i les telefonades no s’atenien”.

La cooperació ciutadana és clau per a agilitzar la faena dels diferents cossos i forces de seguretat i d’emergències en aquest fenomen meteorològic sense precedents. En aquesta ocasió, un usuari ha creat un mapa amb coordenades i descripcions perquè les persones que tinguen constància d’una desaparició puguen ser situades per a rescatar-les al més prompte possible.

Des del seu perfil, el creador insisteix que s’han de seguir les directrius per colors, que marquen la possible gravetat en què es poden trobar els damnificats, així com els noms, l’adreça exacta i el grup de població a què pertanyen.

En línia similar, avisa que cal tindre precaució de no esborrar les dades de geolocalització d’una persona o desplaçar-los cap a una altra ubicació. “He al·lucinat amb el fet que no hi haja hagut cobertura les 24 hores per a ajudar a localitzar i comunicar desapareguts, familiars i serveis d’emergència... Soc d’Eivissa, no tinc a ningú allà, però no podia anar a dormir sense fer res, és una vergonya que els mitjans sí que hagen dormit”, explica en X el motiu de la seua creació.

Activat el procediment de múltiples víctimes

Les autoritats d’Emergències 112 han confirmat que el nombre provisional ascendeix a 70 víctimes mortals, per la qual cosa s’ha activat el procediment de múltiples víctimes.

Després de la reunió que han mantingut els responsables dels diferents cossos que intervenen en els serveis d’Emergències, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistit en la importància d’evitar els “desplaçaments per carretera” i ha recordat que des de les 7.00 roman actiu el telèfon de desapareguts: el 900365112, mentre que el 112 “continua vigent i no ha caigut”.

Segons informa Iberdrola, s’han produït diversos talls en les telecomunicacions i el subministrament elèctric que afecten més de 155.000 habitants, entre els quals estan els veïns de Catadau, Carlet, Montserrat, Montroi i Benimodo, i a Utiel i Bunyol i la contornada, zones complicades per a accedir a les instal·lacions per a iniciar les faenes de reparació.

En aquest sentit, diversos usuaris han començat també a compartir que estaven experimentant talls d’aigua en els seus habitatges, cosa que les autoritats oficials han eixit a desmentir i han aclarit que “el subministrament està garantit i que no hi ha risc de contaminació”. Després de l’alarmisme creat, els supermercats han experimentat un col·lapse d’usuaris que hi acudien a la cerca d’aigua i aliments per la por generalitzada, que han arribat a deixar els prestatges buits. Davant això, la cooperativa Consum ha llançat un missatge de tranquil·litat en què assegura que hi ha “estoc suficient”.

Així mateix, l’inspector en cap de Bombers València ha comunicat en una roda de premsa que no s’evacuarà cap localitat i demana prudència davant les faules que es difonen a través de canals de comunicació no oficials o aplicacions de missatgeria com ara WhatsApp.